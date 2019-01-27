Дни открытых дверей в музее-заповеднике «Херсонес Таврический»

В 2019 году руководством Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» принято решение о проведении Дней открытых дверей.
В эти дни любой желающий может посетить территорию музея-заповедника по бесплатным билетам. Дни открытых дверей включают в себя государственные, большие религиозные и профессиональные музейные праздники.
Музей-заповедник распахивает свои двери в следующие дни:
7 января — Рождество Христово;
19 января — Крещение Господне;
18 апреля — Международный день памятников и исторических мест;
28 апреля — Пасха Христова;
9 мая — День Победы;
18 мая — Международный день музеев;
1 июня — День защиты детей;
12 июня — День России;
28 июля — День крещения Руси;
1 сентября — День знаний в Херсонесе;
4 ноября — День народного единства.