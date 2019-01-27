Дни открытых дверей в музее-заповеднике «Херсонес Таврический»

24 января 2019     149
Дни открытых дверей в музее-заповеднике «Херсонес Таврический»

В 2019 году руководством Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» принято решение о проведении Дней открытых дверей.

В эти дни любой желающий может посетить территорию музея-заповедника по бесплатным билетам. Дни открытых дверей включают в себя государственные, большие религиозные и профессиональные музейные праздники.

 

 

 

 

 

 

Музей-заповедник распахивает свои двери в следующие дни:

7 января — Рождество Христово;

19 января — Крещение Господне;

18 апреля — Международный день памятников и исторических мест;

28 апреля — Пасха Христова;

9 мая — День Победы;

18 мая — Международный день музеев;

1 июня — День защиты детей;

12 июня — День России;

28 июля — День крещения Руси;

1 сентября — День знаний в Херсонесе;

4 ноября — День народного единства.

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