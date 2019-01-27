Дни открытых дверей в музее-заповеднике «Херсонес Таврический»

Встреча с ветераном Великой Отечественной войны Анатолием Галкиным



Анатолий Галкин родился 18 мая 1925 года в городе Киржаче Владимирской области в семье рабочих. Проходил службу в армии с 1943 по 1946 год. Окончил в 1944 году Военно-пехотное училище в городе Фрунзе Киргизской ССР. Служил на флоте с 1951 по 1975 год. В 1957 году окончил Военно-политическое училище имени А. Жданова в Ленинграде и Харьковский юридический институт.