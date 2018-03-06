«Женский образ в русском искусстве» – виртуальный лекторий

Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» в ЦГБ им. Толстого приглашает на лекторий международного проекта «Виртуальный Русский музей».

6 марта в 12:00 состоится лекторий на тему «Женский образ в русском искусстве». Лектор: Лектор: Ершова Светлана Сергеевна – кандидат искусствоведения, член Союза художников, критик.

В истории искусства с женскими образами нередко связано появление выдающихся произведений. Во все времена женщины вдохновляли художников, становились моделями, а порой, и причиной возникновения знаменитых картин. Рассматривая старинные портреты, можно проследить не только изменения моды, идеалов красоты и эволюцию социальных ролей женщины в обществе. Можно увидеть, как постепенно из объекта изображения она превращается в равноценного соучастника творчества того или иного художника.

Он-лайн лекторий с ИОЦ “Русский музей: виртуальный филиал” проходит в режиме прямой трансляции из Центра мультимедиа Государственного Русского музея, Кордегардия Михайловского замка (Санкт-Петербург).

Во время трансляции есть возможность задавать вопросы лектору в прямом эфире.

Место проведения: Виртуальный филиал Русского музея в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого, ул. Ленина 51.

Вход на мероприятие свободный.

Регистрация по телефону: +7 978 023 81 29