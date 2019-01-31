Завершается приём заявок на соискание национальной премии «Хрустальный компас»

Осталось две недели до завершения приема заявок на соискание национальной премии «Хрустальный компас». По данным на 28 января, организаторы получили свыше 150 заявок из разных регионов России и других стран мира.

Наиболее популярными номинациями стали «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия» и «Лучшее освещение в СМИ». Самыми активными регионами оказались Московская область, Краснодарский край, Тюменская и Томская области. В числе заявок есть и международный проект «Атлас крепости Брест-Литовск», в котором приняли участие белорусские, российские и европейские специалисты. Интересно, что в основу книги легли уникальные материалы, которые столетие пролежали под грифом «секретно» в крупнейших военных архивах в крупнейших военных архивах Москвы и Санкт-Петербурга, а изначально предназначались для глаз высшего руководства армии Российской империи – столь велико было значение крепости Брест-Литовск как главных ворот государства на дороге Москва – Берлин. Особую ценность представляет обширный картографический материал – генеральные планы крепости и чертежи отдельных укреплений, большинство которых публикуются впервые.

«Широкая география заявок, поступивших на соискание премии «Хрустальный компас» в этом году, объединила разные города и страны. В числе проектов представлены выдающиеся достижения в науке и природоохранной работе, масштабные экспедиции, интересные медиа и издательские находки. До завершения заявочной компании остается две недели, а это значит, что у авторов еще есть возможность принять участие в конкурсе и побороться за «географический Оскар». Далее Экспертному совету предстоит непростая, серьезная работа, чтобы определить победителя», – прокомментировал ход заявочной компании председатель Организационного комитета Премии Иван Чайка.

Подать заявку на участие, а также ознакомиться с положением премии можно на официальном сайте rus-compass.ru.

Прием проектов завершится 10 февраля, после чего с поступившими проектами начнет работать экспертный совет премии. Победители будут выбраны в 11 номинациях.

Заявочная кампания на соискание национальной премии «Хрустальный компас» проходит уже в седьмой раз. Традиционно в апреле оргкомитет объявит тройки финалистов, все они получают приглашение на торжественную церемонию вручения премии, где будут названы имена победителей. Церемония вручения «географического Оскара», на которой авторы лучших инициатив получат статуэтки из хрусталя и серебра, пройдет в мае 2019 года.