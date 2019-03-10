«Закулисная» комедия театра драмы «ПсихоДельАрт»

26 марта у зрителей появится уникальная возможность увидеть театр по ту сторону кулис и влюбиться в артистов, которые для них каждый вечер «умирают» на сцене.

В спектакле всё действие происходит поочередно в доме молодой актрисы Анны Вальковской, потом в квартире у 62-летней заслуженной артистки одного «Большого» театра Лидии Васьковской. Неожиданно в доме у Анны появляется странный персонаж – тихий, но пьющий Ангел 007 Бонн Виван, и сюжет лихо закручивается, отправляя зрителей в мир театрального «закулисья».

Режиссер постановки и автор сценария – Андрей Маслов.

начало в 18:30

16+



Стоимость билета 300 руб.

Справки и заказ билетов 41-12-09

КИЦ ул. П. Корчагина, 1