В Севастополе и Республике Крым впервые состоится Расширенное заседание Президиума Союза музеев России

11 апреля 2018     62
В Севастополе и Республике Крым впервые состоится Расширенное заседание Президиума Союза музеев России

12-14 апреля в Севастополе и Республике Крым впервые состоится Расширенное заседание Президиума Союза музеев России.

13 апреля 2018 года в 17.00 в Античном зале Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» пройдет непосредственно само Расширенное заседание Президиума Союза музеев России под председательством Генерального директора Государственного Эрмитажа, Президента Союза музеев России, академика Российской академии наук и Российской академии художеств Михаила Борисовича Пиотровского. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 100 руководителей и представителей ведущих музеев Российской Федерации, в том числе представители музеев Севастополя и Республики Крым.

Планируется, что в ходе заседания Президиума состоится обсуждение текущих вопросов жизни музейного сообщества, роли музеев в разработке нового законодательства о культуре, участия Союза музеев России в работе по оценке комплекса историко-культурных и природных южного берега Крыма как возможного объекта Всемирного культурного наследия, а также о создании при Союзе музеев России секции археологических музеев.

Ожидается, что с приветственным словом перед музейщиками выступят представители руководства города Севастополя и Республики Крым.

Также в день проведения заседания Президиума в 15.00 состоится круглый стол «Консервация и музеефикация исторических памятников. Практика крымских музеев».

14 апреля участники заседания ознакомятся с отдельными музеями Республики Крым.

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