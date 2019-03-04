«Зиму провожаем, весну встречаем!» – в КИЦ прошло масленичное театрализованное представление для детей

9 марта 2019     35
«Зиму провожаем, весну встречаем!» - в КИЦ прошло масленичное театрализованное представление для детей

6  марта  в Культурно-информационном центре   прошла   интерактивное театрализованное представление «Зиму провожаем, весну закликаем!», где  более  100   школьников в игровой форме   познакомились  с русскими народными традициями и обычаями празднования Масленицы.

Мальчишки и девчонки с удовольствием  соревновались в смелости и находчивости, силе и ловкости, разгадывали загадки. Как и положено на празднике, ребята от души веселились вместе с   бабушкой Рассказушкой,  красавицей Весной, суровой  Зимушкой,  царем Горохом и дочерью его Несмеяной.

Артисты  народного ансамбля традиционной культуры «Марьины кудесы» подарили юным гостям красочную и зажигательную концертную программу.

В финале праздничной программы ребята дружно встали в хоровод вокруг Масленицы, чтобы всем вместе попрощаться с зимой и встретить долгожданную весну.

 
Отдел информации КИЦ
Фото Екатерины Мокрецовой




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