«Зиму провожаем, весну встречаем!» – в КИЦ прошло масленичное театрализованное представление для детей

6 марта в Культурно-информационном центре прошла интерактивное театрализованное представление «Зиму провожаем, весну закликаем!», где более 100 школьников в игровой форме познакомились с русскими народными традициями и обычаями празднования Масленицы.

Мальчишки и девчонки с удовольствием соревновались в смелости и находчивости, силе и ловкости, разгадывали загадки. Как и положено на празднике, ребята от души веселились вместе с бабушкой Рассказушкой, красавицей Весной, суровой Зимушкой, царем Горохом и дочерью его Несмеяной.

Артисты народного ансамбля традиционной культуры «Марьины кудесы» подарили юным гостям красочную и зажигательную концертную программу.

В финале праздничной программы ребята дружно встали в хоровод вокруг Масленицы, чтобы всем вместе попрощаться с зимой и встретить долгожданную весну.



Отдел информации КИЦ

Фото Екатерины Мокрецовой