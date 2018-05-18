Знакомства с городами России. Телемост «Севастополь – Выборг»

Уже 5 лет работает в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара совместный проект библиотеки и Севастопольской детской морской флотилии им. Н.Г. Кузнецова «Исторический клуб морских путешествий».

«Путешествуем» мы с объединениями юнг, юнг – историков, юнг флота, судомехаников и связистов, которые раз в неделю обязательно приходят в библиотеку, чтобы открыть для себя очередную страничку из истории как родного Севастополя, так и великой страны, в которой мы живем. Узнавая о людях, которые прославляли Россию, ребята прикасаются к истории, представляя себя как великим Суворовым, так и бесстрашным Крузенштерном. Открывая для себя новые имена, прославившие Россию, мальчишки и девчонки учатся любить свою страну и, конечно же, становятся патриотами, готовыми продолжать дело великих людей, прославивших когда – то свою Родину. А еще юные гардемарины учатся у нас такому простому и такому дефицитному в наше время умению общаться и заводить новых друзей. И ребят, которые хотят познакомиться с ровесниками из Севастополя, с каждым годом становится все больше. Совсем недавно мы получили приглашение подружиться от самого, как нам кажется, северного города России – Выборга. Библиотечная система этого города, посмотрев в интернете наши встречи с Кронштадтом и Санкт –Петербургом, предложила телемост между Севастополем и Выборгом.

Конечно же, мы точно знали, что ответят наши ребята на это предложение, но все же посоветовались с юными гардемаринами и … с удовольствием согласились. Обычно заранее оговаривается тема диалога, дабы задавать вопросы и быть готовыми ответить на них. С Выборгом ничего такого делать не стали.

Познакомиться с историей двух городов, узнать, чем живут мальчишки и девчонки из далекого города – это то, что интересовало и нас и ребят по ту сторону экрана. Сам телемост было решено провести в СДМФ им. Н.Г Кузнецова. К началу общения наши гардемарины заметно волновались. И больше всего их тревожило то, что задавая тот или иной вопрос или отвечая на него, можно не выговорить слова, которые берут начало из финского эпоса «Калевала». Забавно было наблюдать за тем, как дети повторяют сложные наречия, пытаясь выговаривать их, как скороговорки. Не переживали только мы и, конечно же, руководитель юнг – С.Н. Макарский. Ибо наша уверенность в гардемаринах уже давно непоколебима. Если нужно – они всегда могут собраться, и представить Севастополь на самом высоком уровне и в любом формате общения – будь то игра «Морской бой» или серьезная беседа о войне, турнир «Своя игра» или обычное видеознакомство.

Встреча началась и волнение, так ощутимое перед ней, сошло на нет. Желание говорить, узнавать что – то новое стирает грани волнения и делает ребят свободными и любознательными. Чего стоят только вопросы, которые интересовали наших мальчишек. «Изучаете ли вы финский язык? « Как часто вы проводите лето на пляже?» « Какая средняя температура воды в Финском заливе». В Выборге участниками телемоста стали ребята – будущие журналисты, что способствовало свободному диалогу и желанию задавать вопросы и отвечать на них. Любопытство росло, а время, летело, приближая нас к окончанию общения. Расставались ребята с сожалением, и, конечно же, предложили продолжить знакомство дальше, встретившись снова в начале следующего учебного года – поделиться впечатлениями о летних каникулах. Ну а нашим мальчишкам и девчонкам такие предложения всегда по душе. И встреча эта, мы точно знаем, обязательно состоится.

Общение в наше время становится той роскошью, обладать которой могут совсем не многие. И не потому, что не хотят. Скорее потому, что не умеют. Куда удобнее в наше время взять планшет, телефон, ноутбук и поиграть в игры или спрятаться за чужим именем, чужим фото или чужой жизнью. Желание наших мальчишек и девчонок говорить со сверстниками из других городов – то самое ценное, что учит их жить, быть людьми, любить людей. И еще учит дружить. А мы делаем все от нас зависящее, научить ребят быть открытыми и честными, дружелюбными и общительными. И все это в будущем составит основу жизни маленького гражданина, который сейчас только учится быть собой.

За этот учебный год «Исторический клуб морских путешествий» подружился с Кронштадтом и Санкт – Петербургом, Волгоградом и Гатчиной, Рязанью и Архангельском, Ярославлем и Выборгом. Очень хочется надеяться, что это не окончательный список городов, с которыми мы общаемся и будем продолжать это делать. Современные технологии позволяют нам это, работа с флотилией дает возможность реализовывать желание мальчишек и девчонок к общению сквозь расстояние.

Теодор Рузвельт сказал: «Важнейшая составляющая формулы успеха – это умение обращаться с людьми». Надеемся, что все наши читатели вырастут успешными людьми, умеющими ценить дружбу и помнящими свои истоки и вспомнят детскую библиотеку как то место, где всегда есть место дружбе, общению, детству , радости и ,конечно же, счастью быть свободным и понятым.



Гл. библиотекарь ОНИБТ И.Г. Крайнюк