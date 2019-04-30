Изменения в режиме работы Музея-заповедника «Херсонес Таврический»

Администрация Музея-заповедника «Херсонес Таврический» уведомляет севастопольцев и гостей города о переходе на весенне-летний режим работы с 1 мая 2019 года.
– время работы музея-заповедника: с 06:00 до 20:00 (допуск посетителей на территорию музея-заповедника прекращается в 19:30);
– режим работы залов Музея-заповедника: с 09:00 до 18:00;
– режим работы кассы: с 09:00 до 18:00 (продажа билетов до 19:30);
– режим работы туалета: с 08:00 до 20:00;
– режим работы магазинов: с 09:00 до 19:30.
Право бесплатного входа на территорию Херсонесского музея имеют жители Севастополя (при предъявлении документа, удостоверяющего личность и севастопольскую прописку).