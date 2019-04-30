Изменения в режиме работы Музея-заповедника «Херсонес Таврический»

23 апреля начался всероссийский конкурс сочинений «Пишем о театре!» и конкурс детских рисунков на театральную тему



В рамках Года театра 23 апреля начался всероссийский конкурс сочинений «Пишем о театре!» и конкурс детских рисунков. Победители регионального этапа вступят в борьбу за главный приз – поездку в Москву и посещение одного из самых прославленных театров России, а также путёвку в международный детский центр «Артек».