«Имя ей Роза» – хореографический спектакль на сцене Театра танца

24 июня 2018     110
«Имя ей Роза» - хореографический спектакль на сцене Театра танца

30 июня в 19:00 на сцене севастопольского Театра танца им. Вадима Елизарова состоится показ хореографического спектакля «Имя ей Роза».

Вас ждут завораживающие танцы Испании и неповторимые испанские музыкальные мотивы. Страсть, любовь и ревность сплетутся воедино, захватят зрителей в свой плен и не смогут оставить равнодушными.

Севастопольский академический театр танца имени Вадима Елизарова — хореографический театр, основанный на лексике бального танца. Проект объединяет в себе два вида искусств — танцевальное и театральное. Помимо бальных танцев используются элементы классического, народно-сценического танца, степ-данса, модерна и джаз-балета.

 

 
В основу спектакля положены стихи Гарсиа Лорки.

Ты, розовая женщина, — как роза:
Ведь и ее девичье тело обвенчали
С твоим тончайшим запахом разлуки,
С тоской неизречимой по печали.

Адрес: Севастополь, пр.Нахимова, 4

+7 (8692) 54-76-03
+7 (989) 800-95-85

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