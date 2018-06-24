«Имя ей Роза» – хореографический спектакль на сцене Театра танца

30 июня в 19:00 на сцене севастопольского Театра танца им. Вадима Елизарова состоится показ хореографического спектакля «Имя ей Роза».
Вас ждут завораживающие танцы Испании и неповторимые испанские музыкальные мотивы. Страсть, любовь и ревность сплетутся воедино, захватят зрителей в свой плен и не смогут оставить равнодушными.
Севастопольский академический театр танца имени Вадима Елизарова — хореографический театр, основанный на лексике бального танца. Проект объединяет в себе два вида искусств — танцевальное и театральное. Помимо бальных танцев используются элементы классического, народно-сценического танца, степ-данса, модерна и джаз-балета.
В основу спектакля положены стихи Гарсиа Лорки.
Ты, розовая женщина, — как роза:
Ведь и ее девичье тело обвенчали
С твоим тончайшим запахом разлуки,
С тоской неизречимой по печали.
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