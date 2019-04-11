«Искусство Эвритмии» – тренинги с Наташей Крауц в Центре гуманитарно-технической информации

11 апреля 2019     57
«Искусство Эвритмии» - тренинги с Наташей Крауц в Центре гуманитарно-технической информации

С 11 по 14 апреля на площадке Центра гуманитарно-технической информации планируется проведение уникального тренинга «Искусство Эвритмии».

Эвритмия – это сочетание особого гармонизирующего движения, напоминающего танец и пантомиму, с поэтической речью или музыкой. Эвритмическое движение является по характеру художественным и одновременно целительным потому, что основано на глубоком переживании и понимании красоты и законов музыки и речи. Основателем этого искусства является Рудольф Штейнер.

У истоков этого искусства движения стояли известные личности, такие как Андрей Белый, Максимилиан Волошин, Ася Тургенева.

Тренинг проводит дипломированный специалист хореограф и доцент по Эвритмии Наташа Крауз (Берлин). Наташа Крауз с 1998 года ведёт квалифицированную творческую работу в разных странах с различными группами и проектами с акцентом на поэзию на следующих языках: немецкий, сербский, чешский, русский.

Наташа является создателем 12 хореографических спектаклей премьеры которых прошли в Берлине, Мюнхене, Санкт-Петербурге, Праге и многие спектакли с успехом идут в настоящее время. Начиная с 2000 года ежегодно проводит свои семинары в Вене и Брюсселе, Екатеринбурге и Белграде обучая всех желающих искусству Эвритмии.

С 2012 по сей день является куратором образовательной программы «Эвритмия, искусство и эстетика» в академии социальных искусств, Прага. В 2018 году Наташа Крауз провела мастер-класс по Искусству Эвритмии, в Севастополе, в рамках Третьего Всероссийского Конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья, и получила множество восторженных откликов и благодарностей.

 
Тренинг-интенсив даёт уникальную возможность:

– Познакомиться с некоторыми основными элементами эвритмии, на примерах мировой и отечественной литературы;
– Лучше познать самого себя;
– Узнать, что кроется за движениями других людей.

 
Тренинг-интенсив будет проводиться ежедневно на протяжении четырёх дней. По окончании тренинга выдаётся сертификат международного образца на немецком языке.

Приглашаются как профессиональные хореографические и театральные коллективы, так все, кто хочет расширить зону своей творческой деятельности, познать себя и свои возможности и быть может открыть для себя новую профессию.

 
Тренинг проводится на платной основе.
Центр гуманитарно-технической информации, ул. Маршала Бирюзова, 9
Возрастные ограничения – допускаются дети с 12 лет (в присутствии куратора)

Регистрация только по предварительной записи.
По вопросам индивидуальной и групповой записи, а также организационным вопросам обращаться по тел. тел.: (8692) 44-04-22

Заявки принимаются на почту: 5@svlib.ru – Форма заявки


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