Историческому журналу «Родина» – 140 лет

14 февраля в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого состоится творческая встреча с представителями редакции журнала «Родина», посвященная 140-летию выхода в свет первого номера, в которой принимает участие обозреватель, фотокорреспондент, автор редакционного видеоконтента Артём Локалов.

Популярный исторический журнал «Родина» — это продолжение традиций научно-популярной исторической журналистики, заложенных создателями одноименного дореволюционного издания еще в 1879 году. Современная «Родина» выходит с января 1989 года и неизменно предоставляет читателю богатый просветительский материал. Сегодня это — полноцветный глянцевый журнал объемом 140 страниц, богато проиллюстрированный фотографиями, архивными документами и другими графическими материалами, адресован профессиональным историкам, преподавателям, студентам и всем читателям, которых не оставляют равнодушными вопросы отечественной и мировой истории. Среди авторов — известные историки, археологи, писатели, публицисты.



В программе:

– презентация февральского номера журнала «Родина»;

– представление проектов «Родины» в рамках мероприятий к 140-летию журнала с показом видеоматериалов;

– ответы на вопросы;

– вручение памятного издания.

В рамках мероприятия будет предоставлена возможность оформить подписку на издания «Российской газеты» и журнал «Родина» на 2-е полугодие 2019 г.

На встречу приглашаются работники музеев и библиотек, экскурсоводы и краеведы.

Место проведения — читальный зал ЦГБ им. Л. Н. Толстого

Начало в 12:00