В Херсонесе будет заложена капсула времени «Послание потомкам»

8 мая в 13:30 в Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» пройдет патриотическая акция формирования капсулы времени «Послание потомкам».

Севастопольское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Дети войны» напишут письмо в будущее. Херсонес выступит как хранитель уникальной капсулы, которая будет вскрыта через 75 лет – 9 мая 2094 года.

Жители и гости города приглашаются принять участие в торжественной церемонии, которая пройдет на площадке у Выставки под открытым небом.

Патриотическая акция, приуроченная к 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, завершится открытием выставки «Херсонес Освобожденный» в нижнем выставочном зале Античного корпуса.