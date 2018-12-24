КИЦ зажигает огни! – торжественное открытие новогодней ёлки на площади перед Культурно-информационным центром

24 декабря 2018     112
КИЦ зажигает огни! - торжественное открытие новогодней ёлки на площади перед КИЦ

В воскресенье, 23 декабря,  зажглась праздничными огоньками зелёная красавица на площади перед Культурно-информационным центром.

Торжественное открытие новогодней ёлочки традиционно предваряет череду новогодних празднований для детей и взрослых самого молодого района и собирает на главной его площади множество горожан.

«Приближается Новый год,  самый любимый праздник  для всех без исключения. Мы готовимся к нему заранее, ждем исполнения заветных  желаний и приятных сюрпризов. Я верю, что ощущение волшебства, витающее в воздухе в предновогодние дни, останется с нами надолго. Чудеса случаются, когда их очень ждёшь. Мы умеем создавать их сами и дарить людям» , –   отметила директор КИЦ Татьяна Зенина.

Церемония открытия ёлки была красочной и весёлой. На торжество прибыли неизменные спутники Нового года – Дед Мороз и Снегурочка.  Со сцены звучали задорные новогодние песни. Детвора дружно пританцовывала, те, кто постарше, подхватывали знакомые мелодии.

Вместе со  Снеговиком, Бабой-Ягой, Лешим, мудрой Сказочницей все гости, от мала до велика,  участвовали  в занимательных играх, интерактивных конкурсах, веселых эстафетах. Мальчишки и девчонки, их родители  водили хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой вокруг празднично украшенной ёлочки и  пели вместе с юными участниками вокального ансамбля «Маленький принц».
Кульминацией вечера стал праздничный гала-концерт с участием ведущих солистов и творческих коллективов Центра: Дмитрия Морозова, Вячеслава Музыченко, Марии Мандзий,Ирины Князевой,  народного фольклорного ансамбля «Чаривницы», вокального ансамбля «Марьины кудесы».

Финальным аккордом  торжества прозвучали с детства знакомые  каждому  слова: «Раз! Два! Три! Елочка, гори!» и под  восторженные возгласы горожан новогодняя красавица засверкала яркими огоньками, а это значит, что до самого волшебного праздника в году  осталось совсем немного времени.

 
Отдел информации КИЦ
Фото Натальи Чёрной

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