КИЦ зажигает огни! – торжественное открытие новогодней ёлки на площади перед Культурно-информационным центром

В воскресенье, 23 декабря, зажглась праздничными огоньками зелёная красавица на площади перед Культурно-информационным центром.

Торжественное открытие новогодней ёлочки традиционно предваряет череду новогодних празднований для детей и взрослых самого молодого района и собирает на главной его площади множество горожан.

«Приближается Новый год, самый любимый праздник для всех без исключения. Мы готовимся к нему заранее, ждем исполнения заветных желаний и приятных сюрпризов. Я верю, что ощущение волшебства, витающее в воздухе в предновогодние дни, останется с нами надолго. Чудеса случаются, когда их очень ждёшь. Мы умеем создавать их сами и дарить людям» , – отметила директор КИЦ Татьяна Зенина.

Церемония открытия ёлки была красочной и весёлой. На торжество прибыли неизменные спутники Нового года – Дед Мороз и Снегурочка. Со сцены звучали задорные новогодние песни. Детвора дружно пританцовывала, те, кто постарше, подхватывали знакомые мелодии.

Вместе со Снеговиком, Бабой-Ягой, Лешим, мудрой Сказочницей все гости, от мала до велика, участвовали в занимательных играх, интерактивных конкурсах, веселых эстафетах. Мальчишки и девчонки, их родители водили хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой вокруг празднично украшенной ёлочки и пели вместе с юными участниками вокального ансамбля «Маленький принц».

Кульминацией вечера стал праздничный гала-концерт с участием ведущих солистов и творческих коллективов Центра: Дмитрия Морозова, Вячеслава Музыченко, Марии Мандзий,Ирины Князевой, народного фольклорного ансамбля «Чаривницы», вокального ансамбля «Марьины кудесы».

Финальным аккордом торжества прозвучали с детства знакомые каждому слова: «Раз! Два! Три! Елочка, гори!» и под восторженные возгласы горожан новогодняя красавица засверкала яркими огоньками, а это значит, что до самого волшебного праздника в году осталось совсем немного времени.



Отдел информации КИЦ

Фото Натальи Чёрной