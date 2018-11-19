В КИЦ прошла третья отборочная игра КВН среди команд военных образовательных организаций

11 ноября, в день Андреевского флага, в Культурно-информационном центре прошла третья отборочная игра Клуба веселых и находчивых среди команд военных образовательных организаций высшего образования Министерства обороны Российской Федерации. За право участвовать в финале и побороться за Кубок Министра обороны РФ в Севастополе сражались 6 команд.

Наряду со «Сборной ЧВВМУ» Черноморского высшего военно – морского ордена Красной Звезды училища имени П.С.Нахимова состязались: команда «Седьмое небо» военного учебно-научного центра военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г.Воронеж), команда «13 страница» военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского (г.Смоленск), команда «Экипаж» высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К.Серова (г.Краснодар), команда «TOP SECRET» высшего военного училища имени генерала армии С.М.Штеменко (г.Краснодар), команда «Секретное оружие» военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева ( г.Вольск Саратовской обл.).

Посмотреть игру и «поболеть» за участников прибыли почетные гости: советник губернатора Севастополя А.Г.Пушкарев, председатель постоянного комитета Законодательного собрания г.Севастополя по социально-гуманитарным вопросам Т.М.Щербакова, командующий Черноморским флотом вице — адмирал А.А.Моисеев.

Перед началом игры гостей и участников КВН приветствовал ансамбль песни и пляски Черноморского флота под управлением капитана 3 ранга Алексея Костянникова, исполнивший гимн города — героя «Легендарный Севастополь».

В этот раз игра была посвящена Году гражданской активности и волонтерства. Тема игры — «Когда мы едины – мы непобедимы!». Остроумие, находчивость и чувство юмора участники команд демонстрировали в конкурсах: «Приветствие», «Триатлон» и «Музыкальное домашнее задание». Оценивали игру заслуженные деятели культуры и спорта. В состав почетного жюри вошел и солист КИЦ, лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей Дмитрий Морозов.

Суровые, но справедливые, судьи вердикты выносили беспристрастно. По итогам трех конкурсов первое место заняла команда «TOP SECRET» , второе — «Сборная ЧВВМУ», третье — «Секретное оружие». В номинации «Лучшая шутка» победу одержали девчонки из команды «Секретное оружие» за номер «Мулен Руж», «Лучшим капитаном» стал капитан команды «TOP SECRET», а в номинации «Лучший актер» победил И.Жученко из севастопольской команды «Сборная ЧВВМУ». Командам, занявшим пьедестал почета, были вручены кубки и медали. Церемонию награждения провели председатель жюри — директор программ КВН Виктор Вдовиченко и начальник отдела культурных программ департамента культуры МО РФ Ольга Фаллер.

Почетные гости всем участникам третьей отборочной игры вручили памятные подарки. Специальными призами от Губернатора Севастополя и командующего Черноморским флотом были отмечены команды «Сборная ЧВВМУ» и «Секретное оружие» (г. Вольск). Диплом от президента международной лиги КВН А.В. Маслякова был вручен команде — победительнице «TOP SECRET» из Краснодара. В финале прозвучали слова благодарности в адрес директора Т.В.Зениной и коллектива Культурно-информационного центра от Министерства обороны РФ.



Ирина Яворская

Фото Екатерины Мокрецовой