«Коллекционер» – спектакль театра драмы «Психо Дель Арт»

24 апреля на сцене Культурно-информационного центра театр драмы «Психо Дель Арт» представит спектакль «Коллекционер» по одноименному произведению Джона Фаулза. Этот дебютный роман писателя поднимает важнейшие проблемы бытия. Фаулз размышляет о сущности красоты и уродства, взаимоотношений человека и общества, Творца и творения.

Одинокий молодой человек живёт замкнуто, его единственная страсть — бабочки. Он ловит их, умерщвляет, помещает в застекленные ящички и затем любуется их красотой. Но вот его коллекция пополняется новым, необычным экземпляром… Это женщина. Вымысел и действительность, безумие и здравый смысл слились воедино.

Зрители станут свидетелями трагического поединка двух абсолютно разных человеческих характеров, закомплексованного морализатора и свободомыслящей интеллигентки.



Строго 18+

Начало в 18:30.

Билеты в кассе КИЦ ул. П. Корчагина,1

41-12-09