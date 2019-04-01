«Коллекционер» – спектакль театра драмы «Психо Дель Арт»

1 апреля 2019     45
«Коллекционер» - спектакль театра драмы «Психо Дель Арт»

24 апреля на сцене Культурно-информационного центра театр драмы «Психо Дель Арт» представит спектакль «Коллекционер» по одноименному произведению Джона Фаулза. Этот дебютный роман писателя поднимает важнейшие проблемы бытия. Фаулз размышляет о сущности красоты и уродства, взаимоотношений человека и общества, Творца и творения.

Одинокий молодой человек живёт замкнуто, его единственная страсть — бабочки. Он ловит их, умерщвляет, помещает в застекленные ящички и затем любуется их красотой. Но вот его коллекция пополняется новым, необычным экземпляром… Это женщина. Вымысел и действительность, безумие и здравый смысл слились воедино.

Зрители станут свидетелями трагического поединка двух абсолютно разных человеческих характеров, закомплексованного морализатора и свободомыслящей интеллигентки.

 
Строго 18+

Начало в 18:30.
Билеты в кассе КИЦ ул. П. Корчагина,1
41-12-09


  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Метки: , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике И ещё...


«Оскар и Розова дама» - в КИЦ состоится показ спектакля по роману Эрика-Эмманюэля Шмитта «Оскар и Розова дама» – в КИЦ состоится показ спектакля по роману Эрика-Эмманюэля Шмитта

«Оскар и Розовая дама» – не спектакль. Это скорее возможность поделиться, в надежде, что для кого-то эта история сможет стать настоящим откровением, как когда-то она стала таким откровением для меня. Я глубоко убежден, «Оскар…», обладает огромной силой примирять человека с самим собой, а значит с Богом и миром…».

Тематический натюрморт: Акварельный мастер класс с Тихоном Синицыным Тематический натюрморт: Акварельный мастер класс с Тихоном Синицыным

Мы продолжаем развивать свои художественные навыки и в этот раз мы предлагаем написать тематический натюрморт на фруктово-овощную тему в тёплой, холодной гамме и технике гризайль. Для вашего и нашего удобства мы решили преобразовать мастер-классы в программу курса «Декоративные авторские акварели».

Диалоги об искусстве на кофейной гуще: В пространстве арт-отеля «Украина» открылся сезон обновленных творческих встреч Диалоги об искусстве на кофейной гуще: В пространстве арт-отеля «Украина» открылся сезон обновленных творческих встреч

В уютном пространстве арт-отеля «Украина» открылся сезон обновленных творческих встреч. Новый севастопольский арт-проект получил название «Прекрасен наш союз». Встречи предполагают беседы об искусстве, презентации современного художественного творчества и чтение стихов.

Подведены итоги заявочной кампании на соискание национальной премии «Хрустальный компас» Подведены итоги заявочной кампании на соискание национальной премии «Хрустальный компас»

В этом году на соискание «географического Оскара» выдвинуто 556 проектов и достижений. География премии снова расширилась. Заявки на участие поступили из 6 стран мира, включая Францию, США, Казахстан, Кыргызстан и Республику Беларусь и 71 региона России.

«Пунктиром» - моноспектакль Чулпан Хаматовой «Пунктиром» – моноспектакль Чулпан Хаматовой в КИЦ

Чулпан Хаматова впервые приедет в Севастополь с программой, с которой она выступает очень редко. Вечер с названием «Пунктиром» пройдет в формате монолога – посвящения трем любимым поэтессам: Ахматовой, Цветаевой и Ахмадуллиной под аккомпанимент пианистки Полины Кондратковой.


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info