Конкурс «Инклюзивная семья – 2018»

17 января 2018     50
Конкурс «Инклюзивная семья - 2018»

Отдел для незрячих и слабовидящих Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого и Автономная некоммерческая организация «БЕЛАЯ ТРОСТЬ Севастополь» рамках подготовки к третьему Российскому конгрессу людей с инвалидностью проводят конкурс «Инклюзивная семья – 2018».

Конкурс пропагандирует инклюзию, как включение (от английского — inclusion) людей с альтернативными потребностями и возможностями в социальную жизнь общества. Он также направлен на профилактику отказа от детей с нарушениями здоровья, на поддержку в общественном сознании традиционной ценности брака, семьи, престижа материнства и отцовства.

Среди задач конкурса — определить, какие навыки развивали в себе родственники инклюзивных семей для полноценного воспитания и жизни её членов, показать их позитивный опыт. Будут анализироваться и оцениваться вклад семьи в воспитание и обучение детей с инвалидностью, используемые при этом средства и методы, а также развитие компенсаторных способностей у детей и взрослых в инклюзивной семье, их достижения и уровень реабилитации. Участниками конкурса «Инклюзивная семья-2018» могут стать все желающие. Заявки на участие принимаются до 1 марта 2018 года. Финал состоится в начале марта и будет проводиться в форме праздника. Такие же конкурсы будут организованы в Екатеринбурге и Тюмени.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо заполнить анкету (скачать) и отправить её по адресу: conress2018@mail.ru

Также подать заявку на участие можно в Отделе для незрячих и слабовидящих Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого по адресу: ул. Большая Морская, 31 (медицинская библиотека), тел.: 54-29-80.

 
svlib.ru

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