23 апреля начался всероссийский конкурс сочинений «Пишем о театре!» и конкурс детских рисунков на театральную тему

24 апреля 2019     47
Конкурс детского рисунка «Я рисую Победу», посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В рамках Года театра 23 апреля начался всероссийский конкурс сочинений «Пишем о театре!» и конкурс детских рисунков. Победители регионального этапа вступят в борьбу за главный приз – поездку в Москву и посещение одного из самых прославленных театров России, а также путёвку в международный детский центр «Артек».

В конкурсе рисунков примут участие школьники от 6 до 10 лет включительно, проживающие на территории РФ. Они смогут показать свою любовь к театру языком изобразительного искусства. Работы принимаются до 15 августа.

В конкурсе рецензий могут принять участие: абитуриенты 17 – 18 лет, работы принимаются до 25 мая, и дети в возрасте от 11 до 16 лет, проживающие на территории РФ. Работы принимаются до 15 августа.

Основными задачами конкурса являются изучение истории театра, развитие и поддержка творческой инициативы обучающихся, повышение уровня их общей культуры и информированности в области театрального искусства.

Сочинения и рисунки участников конкурса, а также дополнительную информацию о проведении можно найти в группе: «Региональный этап конкурса «Театр – дети» vk.com/sevtyuz_teatr_deti

Все работы участников принимаются на эл. почту: teatr.deti.sev@mail.ru

Положение о конкурсе театральных рецензий
Положение о конкурсе рисунков


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