«Кровавая свадьба» – премьера хореографического спектакля в театре танца Вадима Елизарова

31 октября 2018     61
«Кровавая свадьба» - премьера хореографического спектакля в театре танца Вадима Елизарова

С 10 ноября 2018 года в Севастопольском академическом театре танца имени Вадима Альбертовича Елизарова состоятся премьерные показы хореографического спектакля «Кровавая свадьба».

Спектакль поставлен по мотивам одноименной трагедии поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки, написанной в 1933 году.
Действие разворачивается в Испании. Главная героиня выходит замуж за нелюбимого человека. Однако Девушка не может совладать со своей страстью к Леонардо, уже женатому мужчине, которого она отвергла ранее.

Влюбленные не в состоянии сдержать чувства, вспыхнувшие с новой силой. Это приводит к побегу со свадьбы. Оставленный Жених отправляется в погоню. К чему это приведёт? Может ли человек избежать уготованной судьбы? Ответы на эти вопросы вы найдёте, посмотрев спектакль.

Режиссер-постановщик и автор либретто заслуженная артистка Украины Евгения Гордиенко. В новом хореографическом спектакле «Кровавая свадьба» задействован весь творческий коллектив театра танца имени Вадима Альбертовича Елизарова.

Премьерные показы хореографического спектакля «Кровавая свадьба» продлятся по 09 декабря 2018 г.

Начало спектаклей в 18-00.

Для справки: Севастопольский театр танца создан в декабре 1999 г. В 2009 г. Севастопольский театр танца удостоили почетного звания «Академический». Сегодня в составе 45 артистов, среди которых 9 заслуженных артистов Украины и 12 заслуженных артистов Республики Крым. Художественный руководитель – заслуженная артистка Украины Нина Маршева. Директор – заслуженный артист Украины Александр Елизаров.

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