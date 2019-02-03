Курсы техники речи и актёрского мастерства с Виктором Шадриным

12 февраля в 18.00 на мысе Хрустальном в информационно-культурном центре Либра открываются новые курсы техники речи и актёрского мастерства.

Грамотная и качественная речь поможет построить успешную карьеру и гармоничные отношения в семье. Почему одни сотрудники стремительно делают карьеру, тогда как их более опытные соратники десятками лет не могут дождаться повышения? Почему одним удается за 10 минут договориться с собственным ребёнком, а другие теряют годы и не находят общего языка? Если присмотреться внимательно, то можно увидеть: секрет успеха не столько в профессиональных знаниях, сколько в умении правильно построить разговор. Слово — великое оружие. Обратите его себе на пользу.

Курсы техники речи и актёрского мастерства направлены прежде всего на развитие личности слушателей. Например, вы избавитесь от таких качеств, как застенчивость и молчаливость, а научитесь быть уверенными в себе и приспосабливаться к любой ситуации.

Вы откроете в себе способность убеждения и овладеете инструментами самопрезентации.

Уникальная методика курсов объединяет в себе техники ведущих мировых специалистов в области речи, актёрского мастерства, физиологии и психологии, таких как Кристин Линклейтер (Практики освобождения голоса), Кэтрин Фицморис (один из ведущих специалистов по обучению актёров Голливуда), Моше Фельденкрайз (метод Фельденкрайза) и Дэниэл Гоулман (Эмоциональный интеллект).

Руководитель курсов актёр театра Черноморского Флота, участник ежегодной “Всероссийской лаборатории СТД по сценической речи

под руководством профессора школы-студии МХАТ Марины Брусникиной” (г. Москва), обладатель федеральных наград и лауреат всероссийских театральных фестивалей Виктор Шадрин.

Если вы хотите попасть на курсы, вам необходимо предварительно записаться здесь vk.com/viktor.shadrin.

Подробности и интересующие вас вопросы можно уточнить по телефону: +7(978)075-49-87