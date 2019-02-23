«Дарите книги с любовью» – акция к Международному Дню дарения книг

21 февраля 2019     84
«Дарите книги с любовью» - акция к Международному Дню дарения книг

Международный День дарения книг – один из самых молодых праздников в календаре. Он объединяет всех, кто не только сам любит читать книги, но и дарит эту радость другим. Библиотека Культурно-информационного центра уже пятый год участвует в акции «Дарите книги с любовью». Наш центр является площадкой для творческих встреч с севастопольскими поэтами и писателями, для презентаций их книг. 14 февраля в литературной гостиной библиотеки состоялась встреча учащихся 3-4 классов сш №15 с Ольгой Уманской, председателем Севастопольского регионального отделения Союза писателей России, руководителем секции песенной поэзии городского литературного объединения им. А.Озерова.

«Своим появлением в 2012 году праздник обязан детской писательнице Эмми Бродмур. Идею его создания подсказал маленький сын Эмми, спросивший её, почему нет особого дня, когда люди дарят друг другу книги? Всего за два года эта инициатива получила поддержку во всем мире и продолжает находить новых энтузиастов и участников», – рассказала методист библиотеки Тамара Глущенко.

В рамках акции  Ольга Уманская презентовала новый сборник для детей «Солнечное настроение», в который вошли стихи с элементами шарад, веселые загадки. Книга вышла в свет в начале февраля 2019 года. Юных читателей интересовало всё: как рано она открыла в себе способности к сочинительству, что ей лично ближе — поэзия или проза, как рождаются иллюстрации к её стихотворениям? О.Уманская  ответила на все вопросы ребят и  под аккомпанемент гитары исполнила песни о Севастополе, о героических защитниках города-героя, о красоте окружающего мира, о домашних любимцах, написанные в разные годы.

Вместе с Ольгой Анатольевной на презентацию пришла её дочь Надежда, которая является первым слушателем, критиком и ценителем маминого творчества. Она прочла стихи из нового сборника: «Мама», «Хорошее настроение», «Радуга – дуга» и другие. Сборник «Солнечное настроение»  и «Рыжая лошадка» с дарственной надписью автора были преподнесены в дар библиотеке КИЦ.

 
Отдел информации КИЦ




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