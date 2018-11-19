Викторина к 230-летию со дня рождения адмирала М.П. Лазарева

В Культурно-выставочном центре Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя прошла викторина для севастопольских школьников, посвящённая 230-летию со дня рождения адмирала М.П. Лазарева. В викторине участвовали команды учащихся 8-х классов школ № 45 и № 14.

Сотрудники отдела культурно-просветительской работы Музея: заведующая сектором методической работы Зоя Дудникова и методист Валентина Будкене – подготовили для ребят интересные вопросы об адмирале Лазареве, о его открытиях, достижениях, подвигах. Ребята были вовлечены в активную дискуссию и заинтересованно искали ответы на непростые вопросы.

В преддверии юбилея выдающегося флотоводца сотрудники Музея прочитали лекции в этих школах для восьмиклассников. Ребята узнали о жизни и славных делах Михаила Петровича Лазарева. Викторина стала завершающим, конкурсным этапом знакомства с героем истории России и Севастополя. Восьмиклассники показали хорошие знания по теме, и с перевесом всего в один балл победили учащиеся средней школы №45.

Сотрудники Музея поздравили победителей и вручили всем участникам викторины небольшие памятные подарки.