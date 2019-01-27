«Сказочник уральских гор» – литературная прогулка к 140-летию Павла Бажова

Имя уральского писателя Павла Петровича Бажова и его сказы «Серебряное копытце», «Огневушка-Поскакушка», «Малахитовая шкатулка» знакомы каждому из нас с детских лет.

23 января в преддверии юбилейной даты, 140-летия со дня рождения известного писателя, в библиотеке Культурно-информационного центра для юных читателей была проведёна литературная прогулка «Сказочник уральских гор».

Проводником в удивительный мир бажовских сказов для шестиклассников СШ №32 стала Марина Сидорец. В ходе виртуальной прогулки ребята познакомились с биографией и творчеством писателя, с главными героями его удивительных литературных произведений. Павел Бажов открыл миру Урал во всем его величии и красоте, с его историей, людьми мастеровыми, богатствами гор, народными сказаниями и легендами, с его богатейшим языком. Многие деятели киноискусства создали фильмы по его произведениям («Каменный цветок», реж. А. Птушко, 1955 г.; «Тайна зелёного бора», реж. О. Николаевский, 1961 г.), мультфильмы («Серебряное копытце», реж. П.Вишнякова(1955 г.) и реж. Г.Сокольского (1977 г.) ; «Горный мастер», реж. И. Ковалевская, 1978 г.; «Синюшкин колодец», реж. В. Фомин, 1973 года и другие). Затем ребята посмотрели фрагменты мультфильма «Серебряное копытце» и художественного фильма «Каменный цветок».

Знакомя детей с творчеством П.П.Бажова, сотрудники КИЦ смогли не только заинтересовать школьников рассказами об истории уральского края, но и пополнили интеллектуальный багаж каждого ребёнка мудрыми раздумьями о доброте, о трудолюбии, о любви и бережном отношении к окружающему миру.

Сказы П.Бажова вне времени, их можно смело отнести к «вечным» книгам. Уральский сказочник подарил миру драгоценную «Малахитовую шкатулку». Теперь каждый может ее «открыть», «достать» из нее сказ и восхититься бажовским словом, удивиться мудрости бажовских сказов.



Отдел информации КИЦ

Фото Екатерины Мокрецовой