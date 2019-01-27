«Сказочник уральских гор» – литературная прогулка к 140-летию Павла Бажова

25 января 2019     92
Литературная прогулка «Сказочник уральских гор» - к 140-летию Павла Бажова

Имя уральского писателя Павла Петровича Бажова и его сказы «Серебряное копытце», «Огневушка-Поскакушка», «Малахитовая шкатулка» знакомы  каждому из нас с  детских лет.

23 января в преддверии юбилейной даты, 140-летия со дня рождения известного писателя,  в  библиотеке  Культурно-информационного центра для юных читателей  была проведёна литературная прогулка «Сказочник уральских гор».

Проводником в удивительный  мир бажовских сказов для шестиклассников СШ №32 стала Марина Сидорец.  В ходе виртуальной прогулки ребята познакомились с биографией и творчеством писателя, с главными героями его удивительных литературных произведений. Павел Бажов открыл миру Урал во всем его величии и красоте, с его историей, людьми мастеровыми, богатствами гор, народными сказаниями и легендами, с его богатейшим языком. Многие деятели киноискусства  создали фильмы  по его  произведениям («Каменный цветок», реж. А. Птушко, 1955 г.; «Тайна зелёного бора», реж. О. Николаевский, 1961 г.), мультфильмы («Серебряное копытце», реж. П.Вишнякова(1955 г.)  и реж. Г.Сокольского (1977 г.) ;  «Горный мастер», реж. И. Ковалевская, 1978 г.; «Синюшкин колодец», реж. В. Фомин, 1973  года и другие). Затем ребята посмотрели  фрагменты  мультфильма «Серебряное копытце» и художественного фильма «Каменный цветок».

Знакомя детей с творчеством П.П.Бажова, сотрудники КИЦ смогли не только заинтересовать  школьников  рассказами об истории  уральского края, но и пополнили  интеллектуальный багаж каждого ребёнка мудрыми раздумьями о доброте,  о трудолюбии, о любви и бережном  отношении к окружающему миру.

Сказы П.Бажова вне времени, их можно смело отнести к «вечным» книгам. Уральский сказочник  подарил миру драгоценную «Малахитовую шкатулку». Теперь каждый может ее «открыть», «достать» из нее сказ и восхититься  бажовским  словом, удивиться мудрости бажовских сказов.

 
Отдел информации КИЦ
Фото Екатерины Мокрецовой

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