Литературный салон «Херсонесская лира»

«Шоу под дождем» – Санкт-Петербургский театр танца «Искушение»



27 июля на сцене культурно-информационного Центра состоится концерт Санкт-Петербургского театра танца «искушение» с шоу-программой «Признание в любви». Как можно признаться в любви и выразить все свои чувства и эмоции, не произнеся ни слова? Есть множество разных способов, но самый чувственный и проникновенный из них — это танец. В программе «Признание в любви» собраны лучшие танцевальные… читать »