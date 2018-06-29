Литературный салон «Херсонесская лира»

30 июня в Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» состоится очередное заседание литературного салона «Херсонесская лира». Данный проект реализуется музеем совместно с Севастопольским региональным отделением Союза писателей России.
15-ое заседание литературного салона будет традиционно посвящено знаменательным датам июня — Дню русского языка, Дню России и 235-летию со дня основания Севастополя.
Ожидается, что перед посетителями музея выступят писатели — Татьяна Воронина, Татьяна Шорохова, Лариса Бетина, Валерий Гаевский, Александр Федосенко, Виталий Фесенко, Татьяна Халаева и другие.
Встреча пройдет на открытом воздухе, в Византийском дворике музея.
Начало мероприятия в 14 часов 30 минут. Вход свободный.