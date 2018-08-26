«Магия золотого» – творческая встреча с художником Кирой Эмеретли

23 августа 2018     95
«Магия золотого» - творческая встреча с художником Кирой Эмеретли

24 августа в 18:00 в рамках Фестиваля перформансов «В РАМЕ» (Репина, 21, Зимний зал) состоится творческая встреча с художником Кирой Эмеретли «Магия золотого».

Зрителям предоставляется уникальная возможность попасть на авторскую экскурсию по выставке «Детский альбом» и демонстрационный мастер-класс художника по использованию золочения в живописных техниках.

 
Сама Кира Владимировна так рассказывает о технике золочения:

— За многие годы я изучила массу живописных и графических техник. Иногда картине не хватает какой-то мелочи, детали, чтобы она приобрела тот завершённый вид, то состояние, когда можно сказать: всё, работа закончена. Одним из такихэффектных приёмов в живописи является золочение поталью.

В современном искусстве золочение все так же актуально, как и многие века назад. Его традиционно используют в иконописи, а опыт иконописи используют многие современные художники, работающие в технике левкаса на дереве.

В рамках творческой встречи художник продемонстрирует авторскую технику использования потали в живописи на холсте, левкасе на дереве, бумаге.

Начало в 18:00
Место проведения: Центр творческих индустрий РАМА, Репина, 21, Зимний зал
Вход свободный

 
Фото Елены Лещинской news.sevas.com

Метки: , , , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике И ещё...


«Ночь кино - 2018» с Аркадием Мамонтовым «Ночь кино – 2018» с Аркадием Мамонтовым

Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» вновь станет участником ежегодной Всероссийской акции «Ночь кино». Почетный гость вечера – журналист Аркадий Мамонтов. Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в России в 2018 году 25 августа. Открытые кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки в этот вечер готовят особую программу. Не станет исключением и музей-заповедник «Херсонес Таврический». В июле 2018 года… читать »

Севастопольская фотошкола «Миг» открывает набор на курсы Севастопольская фотошкола «Миг» открывает набор на курсы

Севастопольская фотошкола «Миг» открывает набор на курсы. Открытие состоится 5 сентября в 18:00. Фотошкола предлагает на выбор краткосрочные фотокурсы объемом три месяца и специализированный курс обучения, рассчитанный на весь учебный год. Этот курс подойдет тем, кто желает профессионально заняться фотографией. Оба курса обучения включают в себя всю необходимую информацию и большой объем практических занятий, которые… читать »

Владимир Путин посетил выступление звёзд мирового балета в Херсонесе Владимир Путин посетил выступление звёзд мирового балета в Херсонесе

4 августа в Севастополе стартовал II Международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе». На мероприятии второй год подряд присутствовал Президент Российской Федерации Владимир Путин. В рамках вечера-открытия фестиваля состоялась премьера проекта «Звезды мирового балета». Мероприятие прошло при поддержке Госкорпорации Ростех и Холдинга «Вертолеты России». Организационный партнер события – медиагруппа «Красный квадрат». Перед зрителями выступили артисты лучших… читать »

Жители Земли увидят самый яркий звездопад года в ночь на 13 августа Жители Земли увидят самый яркий звездопад года в ночь на 13 августа

Жители Земли в ночь на 13 августа смогут увидеть метеорный поток Персеиды, когда произойдет частичное затмение Солнца. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария. “Одиннадцатого августа 2018 года произойдет частное затмение Солнца с максимальной фазой 0,74, видимое на севере и востоке России. С 12 на 13 августа нас ждет самый красивый звездопад года! На эту ночь… читать »

#CrimeanFashionWeek - Крымская Неделя Моды пройдет в ресторане «Мадера» #CrimeanFashionWeek – Крымская Неделя Моды пройдет в ресторане «Мадера»

27 июля на новой гриль-террасе ресторана «Мадера» в Севастополе пройдет новая Крымская Неделя Моды. Территория женской красоты «Le petit Cadeau» совместно с стилистом Светланой Гуськовой представят стилизованный показ нескольких крымских и московских дизайнеров.  Также известное всем севастопольцам ателье «Любушка», которое плотно сотрудничает с организаторами Офицерского бала,  покажет свою авторскую коллекцию.  Бренд «Море по венам» представит лаконичные… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info