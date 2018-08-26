«Магия золотого» – творческая встреча с художником Кирой Эмеретли

24 августа в 18:00 в рамках Фестиваля перформансов «В РАМЕ» (Репина, 21, Зимний зал) состоится творческая встреча с художником Кирой Эмеретли «Магия золотого».

Зрителям предоставляется уникальная возможность попасть на авторскую экскурсию по выставке «Детский альбом» и демонстрационный мастер-класс художника по использованию золочения в живописных техниках.



Сама Кира Владимировна так рассказывает о технике золочения:

— За многие годы я изучила массу живописных и графических техник. Иногда картине не хватает какой-то мелочи, детали, чтобы она приобрела тот завершённый вид, то состояние, когда можно сказать: всё, работа закончена. Одним из такихэффектных приёмов в живописи является золочение поталью.

В современном искусстве золочение все так же актуально, как и многие века назад. Его традиционно используют в иконописи, а опыт иконописи используют многие современные художники, работающие в технике левкаса на дереве.

В рамках творческой встречи художник продемонстрирует авторскую технику использования потали в живописи на холсте, левкасе на дереве, бумаге.

Начало в 18:00

Место проведения: Центр творческих индустрий РАМА, Репина, 21, Зимний зал

Вход свободный



Фото Елены Лещинской news.sevas.com