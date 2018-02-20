«Марк Матвеевич Антокольский» – виртуальный лекторий в библиотеке Толстого

Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» в ЦГБ им. Л.Н. Толстого приглашает профессионалов музейного дела, историков, экскурсоводов, преподавателей и учащуюся молодежь, творческую интеллигенцию на видеоконференции международного проекта «Виртуальный Русский музей».

27 февраля в 12:00 ‒ «Марк Матвеевич Антокольский». Лектор: Ольга Алексеевна Кривдина. Авторский цикл о российской скульптуре XIX – начала XX века. Часть 2.

Лекция будет транслироваться в прямом эфире из Центра мультимедиа Государственного Русского музея, Кордегардия Михайловского замка (Санкт-Петербург). Во время трансляции есть возможность задавать вопросы лектору в прямом эфире.

Объективно крупнейшим скульптором второй половины XIX века признан М.М. Антокольский. Получив профессиональное образование в Вильно (Вильнюс) у резчиков по дереву, освоив навыки резьбы по кости, он отправился в Петербург и с 1862 года начал обучаться в скульптурном классе Императорской Академии художеств. Статуя «Иван Грозный» стала этапным произведением в творческой биографии Антокольского, за неё он был удостоен в 1871 году звания академика.

Семь лет скульптор жил и работал в Риме, в годы пребывания в Италии были созданы знаменитые произведения «Петр I», «Христос перед судом народа», «Смерть Сократа», ряд портретов современников, в числе которых художественный критик В.В. Стасов и врач С.П. Боткин.

Летом 1878 года скульптор принимал активное участие в устройстве экспозиции произведений российских художников на Всемирной Парижской выставке. Определяющей темой парижского периода его творчества являлась борьба за утверждение моральных принципов и идеалов. Эта тема воплотилась в таких произведениях, как «Спиноза» и «Мефистофель».

Лучшие статуи скульптора и крупнейшая коллекция его произведений, включающая 60 работ, хранится в Русском музее.

Лектор: Кривдина Ольга Алексеевна

Кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Русского музея, профессор Гос. академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, член Союза художников РФ, ИКОМ, АИС. За энциклопедию «Скульптура и скульпторы Санкт-Петербурга. 1703-2007» награждена Золотой медалью РАХ

Место проведения: Виртуальный филиал Русского музея в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого, ул. Ленина 51.

Начало в 12:00

Вход на мероприятие свободный.

Обязательная регистрация по телефону: +7 978 023 81 29