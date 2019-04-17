Мастер-классы по созданию народной игрушки в мастерской проекта «Бабушкина кукла»

16 апреля 2019     56
Мастер-классы по созданию народной игрушки в мастерской проекта «Бабушкина кукла»

17 и 24 апреля Севастопольское общество русской культуры приглашает посетить мастер-классы по созданию народной игрушки в мастерской проекта «Бабушкина кукла».

Традиционная русская игрушка имеет тысячелетнюю историю, а кукла занимает в ней место особое. Она была счастью бытовой культуры, входила в обрядовую и ритуальную системы. Но главное – с ней играли и росли, познавали окружающий мир и учились. Её передавали по наследству и создавали для своих младших.

У вас есть возможность прикоснуться к традиции – сделать традиционную русскую куклу самостоятельно. Поможет вам в этом мастер и знаток народной куклы, педагог Вера Ивановна Парфентьева.

Позвольте себе радость творчества. Сделайте уникальный авторский подарок для себя, своих близких и детей к Светлой Пасхе.

 
Мастер-классы проходят на базе ГБУК «Централизованная библиотечная система для взрослых».
Место проведения: ул. генерала Хрюкина, д. 10
Участие БЕСПЛАТНО
Начало 17 и 24 апреля в 16:00
Контактные телефоны для регистрации:
+ 7 978 828 34 16
+ 7 978 784 17 47


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