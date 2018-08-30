Мастер-класс по каллиграфии от Виктора Новикова

30 августа 2018     110
Мастер-класс по каллиграфии от Виктора Новикова

31 августа в 19:00 в Центре творческих индустрий РАМА (Репина, 21) состоится мастер-класс по каллиграфии московского художника Виктора Новикова.

Мастер-класс пройдет в выставочном зале Ангар и будет длиться два часа. Каллиграфия — одна из отраслей изобразительного искусства, или «искусство красивого письма». На мастер-классе участники узнают секреты создания гармоничных композиций, научатся создавать пластически выразительные надписи и буквы, освоят приемы классической каллиграфии, готического письма и кириллицы. Участвовать в мастер-классе могут все желающие, независимо от художественной подготовки.

В этот же день в зале пройдет выставка одного дня «Протест черному платью», собранная из работ, выполненных на одноименном спектакле в рамках Первого Севастопольского Фестиваля перформанса. «Протест черному платью» — это художественная акция, демонстрационный сеанс быстрых набросков с натуры художников Владимира и Виктора Новиковых, который проходил одновременно с пластическим перформансом. Это серия быстрых графических штудий, появившаяся прямо на глазах зрителей во время перформанса. Движение перешло из танца на лист бумаги, стало фактурой, линией, сконцентрировав в одном графическом штрихе всю силу эмоций актера.

Виктор Новиков — художник-график, иконописец и каллиграф. Закончил Харьковскую академию дизайна и искусств, затем учился в иконописной школе при МДА. Параллельно со станковой графикой и иконописью занимается каллиграфией и проводит курсы и мастер-классы в Москве и Подмосковье. Своим опытом и знаниями Виктор поделится со всеми, кто желает совершенствоваться не только в красивом письме, но и в изобразительном искусстве в целом.

 
Все необходимые материалы предоставляются. Количество мест ограничено. Необходима запись.
Контактный телефон для записи и вопросов: +7 (912) 464-00-29 (Анастасия Любич, менеджер культурно-выставочной деятельности ЦТИ «РАМА»)

Начало: 31 августа в 19:00
Место проведения: Репина, 21, Центр творческих индустрий «РАМА», Ангар

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