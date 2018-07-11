Мастер-класс по китайской живописи в рамках Российско-китайского Форума

11 июля 2018     81
Мастер-класс по китайской живописи в рамках Российско-китайского Форума

20 июля в 18:00 в Центре творческих индустрий РАМА (Репина, 21) художница мирового уровня, известная деятель культуры Китая, руководитель Тянцьцзиньского китайско-русского центра культуры, зам. председателя Международного научного общества каллиграфии и живописи, госпожа Ван Сюлин проведет мастер-класс по традиционной китайской живописи в рамках 4-го Черноморского фестиваля российско-китайской дружбы.

Картины Ван Сюлин находятся в Государственном музее Востока в Москве, в Обществе российско-китайской дружбы, в музеях Германии, Японии, США, Южной Кореи, а также у частных коллекционеров, среди которых В.В.Путин, Д.А.Медведев, Г.А.Зюганов.

Художница будет обучать китайскому стилю живописи на примерах классических композиций с цветами и бамбуком.

Мастер-класс пройдет в рамках реализации гранта Федерального агентства по делам молодежи «Черноморский фестиваль российско-китайской дружбы» и при участии Школы китайского языка «Шилаоши» – vk.com

 
Участие в мастер-классе бесплатное.

Материалы участники приносят свои или заказывают у художницы заранее. Для участия в мастер-классе необходимы мягкие кисти, акварельная или рисовая бумага, акварельные краски. Стоимость материалов под заказ: тушь 100 мл — 230 р., рисовая бумага 1 лист — 50 р., кисть — 50 р., впитывающий коврик под рисовую бумагу — 150 р. Тушь можно заказать коллективно.

Количество мест ограничено. Записаться можно по телефону +7 (912) 464-00-29

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