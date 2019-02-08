Акварельный мастер-класс с Тихоном Синицыным

8 февраля 2019     44
Акварельный мастер-класс с Тихоном Синицыным

21 февраля по адресу Челнокова, 12/4 состоится акварельный мастер-класс Тихона Синицына, известного крымского поэта, художника, путешественника, человека сердечно любящего и прославляющего родной полуостров. На мастер-класс приглашаются все любители живописи.

Вместе с Тихоном участники мероприятия погрузятся в волшебное состояние творческого процесса акварельной живописи, узнают основные приёмы и техники написания. А главное, – проведут вечер с пользой для души.

С собой необходимо принести акварельные краски и кисти. Акварельная бумага будет предоставлена. Вкусный чай обеспечен.

 

 
Время проведения: 21 февраля (четверг) с 17.30 до 20.30.
Пишите, звоните +7(978)132-31-42 (Юлия)
Адрес: Челнокова, 12/4 (цокольный вход)
Предварительная запись обязательна.
Стоимость 500 руб.




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