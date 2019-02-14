В Херсонесском музее пройдет III Международная научная конференция

Тема конференции — «Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока».
С 6 по 8 июня 2019 года на базе Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» и Севастопольского государственного университета пройдет III Международная научная конференция «Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока».
Конференция будет приурочена к 200-летию Института востоковедения РАН, а также к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Организаторами выступили: Институт востоковедения Российской академии наук, Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» и Севастопольский государственный университет.
На конференции планируются следующие секции:
— Политические, торговые и культурные связи Крыма с государствами Средиземноморского региона и странами Востока в древности, средневековье и новое время;
— Письменные источники по истории Крыма, Средиземноморского региона и стран Востока;
— Историография и картография Черноморской и Средиземноморской акватории;
— Археология, подводная археология, нумизматика и эпиграфика Крыма: артефакты международных экономических и культурных связей;
— Этническая история Крыма и сопредельных территорий в прошлом и настоящем;
— Империи в борьбе за Крым (Римская, Византийская, Золотая Орда, Османская, Российская);
— Крым и Великий шелковый путь;
— Межнациональные и политические отношения народов Крыма в прошлом и настоящем — единство в многообразии.
В ходе конференции на базе Севастопольского государственного университета планируется провести:
— дискуссионный Круглый стол для обсуждения направлений развития национальных культур, политических связей, языков и исторических концепций Крыма и Средиземноморского региона;
— студенческую секцию по теме: «Морская археология».
На конференции планируется проведение фотовыставки, посвященной подводно-археологическим экспедициям Института востоковедения РАН и Севастопольского государственного университета в Крыму.
Рабочие языки конференции – английский и русский.
Для участия в конференции необходимо:
— до 16 февраля 2019 года прислать на электронный адрес crimea_conference@mail.ru ФИО и название доклада (в связи с требованиями РФФИ к заявкам на конференции).
— до 15 апреля 2019 года выслать материалы доклада на русском и английском языках.
Объем материалов: до 4-х страниц компьютерного текста, 14-м кеглем, шрифт Times New Roman, через 1,5 интервала (до 9 000 знаков с пробелами), сноски в тексте в круглых скобках (Иванов 2003: 23-27), библиография в конце (ЛАТЫШЕВ В.В. Сборник греческих надписей христианских времен из южной России. СПб., 1896); возможны 2-3 иллюстрации, м. б. цвет.)
Условия участия, пребывания на конференции и приглашение будут направлены Вам во втором письме до 25 апреля 2019 г. Оргкомитет оставляет за собой право не принимать к участию в Конференции доклады, не соответствующие тематике форума.