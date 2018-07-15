С 3 по 9 сентября 2018 года межрегиональный молодёжный форум «Родная гавань» приглашает новых участников – активных ребят в возрасте от 18 до 30 лет.
Организаторы молодёжного форума предлагают участие в интересных мастер-классах, знакомство с известными докладчиками и насыщенную спортивную и развлекательную программу, грантовый конкурс, где можно выиграть деньги на реализацию твоего социального проекта.
Форум будет разделён на следующие смены:
– «Деловая среда»;
– «Поколение добра»;
– «Молодежный актив — будущее Крыма и Севастополя».
Чтобы принять участие в работе форума необходимо зарегистрироваться на сайте ais.fadm.gov.ru (создать личный кабинет), а потом заполнить анкету на участие в форуме «Родная Гавань».
Участие в форуме свободное.
Форум пройдёт под Евпаторией в с. Стерегущее.