Межрегиональный молодёжный форум «Родная гавань» приглашает новых участников

15 июля 2018     24
Межрегиональный молодёжный форум «Родная гавань» приглашает новых участников

С 3 по 9 сентября 2018 года межрегиональный молодёжный форум «Родная гавань» приглашает новых участников – активных ребят в возрасте от 18 до 30 лет.

Организаторы молодёжного форума предлагают участие в интересных мастер-классах, знакомство с известными докладчиками и насыщенную спортивную и развлекательную программу, грантовый конкурс, где можно выиграть деньги на реализацию твоего социального проекта.

 
Форум будет разделён на следующие смены:

– «Деловая среда»;
– «Поколение добра»;
– «Молодежный актив — будущее Крыма и Севастополя».

Чтобы принять участие в работе форума необходимо зарегистрироваться на сайте ais.fadm.gov.ru (создать личный кабинет), а потом заполнить анкету на участие в форуме «Родная Гавань».

Участие в форуме свободное.
Форум пройдёт под Евпаторией в с. Стерегущее.

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