Торжественные мероприятия ко Дню рождения вице-адмирала В.А. Корнилова

11 февраля 2018     9
Торжественные мероприятия ко Дню рождения вице-адмирала В.А. Корнилова

13 февраля 2018 г. на Малаховом кургане Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества проводит торжественное мероприятие, посвященное Дню рождения выдающегося русского адмирала, одного из руководителей обороны города в годы Крымской войны 1853–1856 гг. – Владимира Алексеевича Корнилова.

В дни героической обороны Севастополя особенно ярко раскрылись военный талант Корнилова, его личная храбрость и выдающиеся организаторские способности. До последнего дня своей жизни адмирал являл образец человека долга и чести, патриота, боевого руководителя, имевшего среди сослуживцев высокий нравственный авторитет.
На мероприятие приглашаются все желающие жители и гости города-героя Севастополя.

Место проведения: Мемориальный комплекс «Малахов курган», памятник В.А. Корнилову.
Время проведения: 12:00 – 13:00

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