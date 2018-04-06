«Молодая Виктория» – кинопоказ в клубе «КиноBook»

18 апреля клуб любителей кино «КиноBook» приглашает на новую встречу в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого, которая будет посвящена биографической мелодраме «Молодая Виктория» (2009 г.).

Судьбой ей было предназначено стать королевой и она достойно справилась с трудной задачей, показав себя одной из лучших и долго правящих монархов Британской империи (64 года на престоле), самой любимой и почитаемой в народе. Эпоху правления этой королевской особы называют Викторианской.

Биографический фильм режиссёра Жан-Марка Валле рассказывает о детстве королевы Великобритании Виктории, прекрасную историю любви и замужества с принцем Альбертом Саксен-Кобург-Готским.

Фильм награжден премией Оскар за лучший дизайн костюмов.

В главных ролях: Эмили Блант и Руперт Френд.

Место проведения — читальный зал ЦГБ им. Л.Н. Толстого

Начало в 18:00.

Вход по читательскому билету (запись по паспорту).