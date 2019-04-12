Молодежь Севастополя против экстремизма и терроризма

12 апреля 2019     52
Молодежь Севастополя против экстремизма и терроризма

9 апреля в Культурно-информационном центре прошёл  «круглый стол» на тему: «Терроризм. Основные меры противодействия».

В тематическом мероприятии приняли участие  студенты  Севастопольского колледжа сервиса и торговли, ученики старших классов средней школы №32. На встречу с  учащейся  молодежью были приглашены сотрудники Центра по противодействию экстремизму управления МВД России по городу Севастополю и аппарата антитеррористической комиссии.

Главной целью мероприятия стало информационное противодействие терроризму и экстремизму, формирование у молодых людей активной гражданской позиции.

Начиная обсуждение, модераторы  «круглого стола»  Инна Кулик и Ильдар Дусалиев  рассказали о том, что терроризм сегодня стал серьёзнейшей проблемой, с которой человечество вошло в XXI столетие, представляя собой большую угрозу мирному существованию людей. Особое внимание обратили на то, как бороться с этим негативным явлением, как не стать жертвой вербовщиков, как противостоять экстремистской пропаганде, которая в основном нацелена на молодёжную аудиторию. С интересом ребята выслушали присутствующих экспертов и посмотрели видеоматериалы по профилактике терроризма и экстремизма в подростково-молодежной среде.
Подводя итоги, модераторы  призвали школьников и студентов  ответственно относится к своей жизни и жизни окружающих, жить в  дружбе, проявляя при этом толерантность и уважение к людям  разных национальностей и вероисповедания, игнорировать возможные попытки, направленные на втягивание в экстремистскую деятельность.

 
Отдел информации КИЦ
Фото Екатерины Мокрецовой


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