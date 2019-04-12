Молодежь Севастополя против экстремизма и терроризма

9 апреля в Культурно-информационном центре прошёл «круглый стол» на тему: «Терроризм. Основные меры противодействия».

В тематическом мероприятии приняли участие студенты Севастопольского колледжа сервиса и торговли, ученики старших классов средней школы №32. На встречу с учащейся молодежью были приглашены сотрудники Центра по противодействию экстремизму управления МВД России по городу Севастополю и аппарата антитеррористической комиссии.

Главной целью мероприятия стало информационное противодействие терроризму и экстремизму, формирование у молодых людей активной гражданской позиции.

Начиная обсуждение, модераторы «круглого стола» Инна Кулик и Ильдар Дусалиев рассказали о том, что терроризм сегодня стал серьёзнейшей проблемой, с которой человечество вошло в XXI столетие, представляя собой большую угрозу мирному существованию людей. Особое внимание обратили на то, как бороться с этим негативным явлением, как не стать жертвой вербовщиков, как противостоять экстремистской пропаганде, которая в основном нацелена на молодёжную аудиторию. С интересом ребята выслушали присутствующих экспертов и посмотрели видеоматериалы по профилактике терроризма и экстремизма в подростково-молодежной среде.

Подводя итоги, модераторы призвали школьников и студентов ответственно относится к своей жизни и жизни окружающих, жить в дружбе, проявляя при этом толерантность и уважение к людям разных национальностей и вероисповедания, игнорировать возможные попытки, направленные на втягивание в экстремистскую деятельность.



Отдел информации КИЦ

Фото Екатерины Мокрецовой