Всероссийский молодёжный проект «Культурный патруль»

Человек трепетно относится к месту, где он родился. Дом, улица, район – именно здесь хранятся наши самые дорогие воспоминания. Каждый помнит, где располагается любимый дом, красивый памятник или другое историческое место, которые создают уникальный образ родного города. Вместе с тем, мы часто сталкиваемся с проблемой утраты первоначального облика памятников истории и культуры. Поэтому важно систематически контролировать их состояние, привлекать внимание жителей, властей города к таким объектам.

Утрата бывает не всегда физической: часто исторические места просто утрачивают свою значимость в глазах молодежи. Поэтому не менее важно найти точки соприкосновения интересов молодежи с жизнью этих мест, показать и рассказать им о важности сохранения объектов культурно-исторического наследия.

В качестве организаторов проекта «Культурный Патруль» выступают проектные команды – молодые люди-волонтеры, преимущественно студенты ведущих образовательных учреждений России. В некоторых регионах России уже существуют такие команды, занимающиеся развитием внутреннего туризма и городов, в некоторых регионах команды будут собраны с нуля. Участники мероприятий – все слои населения города.



Каналы реализации проекта



Вовлечение

Разработка и проведение уникальных мероприятий (экскурсий, лекций, выставок, субботников, мастер-классов) для горожан по вопросам культурно-исторического наследия города.



Мониторинг

состояния памятников истории и культуры в городе.



Диалог

Установление диалога с представителями органов власти, бизнеса, общественных организаций, СМИ с целью привлечения их внимания к «сложным» объектам культурно-исторического наследия.



Уже сейчас открыт набор в проектные команды в разных регионах России. Организаторы ищут ответственных и целеустремленных людей, которым интересно попробовать себя в реализации социально значимого проекта.



Для участия в проекте необходимо:

Заполнить анкету: Перейти к заполнению анкеты (Анкета должна быть заполнена до 23:55 (по московскому времени) 27 мая);

Пройти телефонное интервью;

Реализовать проект в своем городе.

По всем вопросам: kultpatrul@gmail.com

Группа: vk.com/kult_patrul

Сайт: культпатруль.рф