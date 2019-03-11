«Пунктиром» – моноспектакль Чулпан Хаматовой в КИЦ

Чулпан Хаматова впервые приедет в Севастополь с программой, с которой она выступает очень редко. Вечер с названием «Пунктиром» пройдет в формате монолога – посвящения трем любимым поэтессам: Ахматовой, Цветаевой и Ахмадуллиной под аккомпанимент пианистки Полины Кондратковой.

«Жизненный путь только со стороны видится сплошной линией, но как только приближаешься и присматриваешься, эта сплошная дробится на мелкие пунктирные черточки. И вот на этих пунктирах, как на островках, собраны самые яркие воспоминания», – так говорит о программе своего вечера сама актриса.

Чулпан Хаматова – актриса театра и кино, народная артистка России, учредитель фонда «Подари жизнь», дважды лауреат Государственной премии России, лауреат премий «Золотая маска», «Кинотавр», «Тэфи» и многих других. За свою карьеру актриса сыграла более 50 ролей в кино и около 30 в театре. Сегодня она одна из самых востребованных актрис в России. Ее жизнь – это съемки в большом кино и многосерийных фильмах, спектакли в театре «Современник» и Театре наций, репетиции новых проектов, гастроли, серьезная благотворительная работа и воспитание троих дочерей.

Сольное выступление Чулпан Хаматовой – явление нечастое и потому очень ценное. Каждое появление на сцене этой хрупкой женщины с невероятным обаянием дарит настоящее удовольствие для зрителей.



Место проведения: КИЦ. Ул.Павла Корчагина,1

Время: 28 марта / Пятница в 19.00

Билеты 1200-4000 руб.

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+7(978)024-0000