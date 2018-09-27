Музей героической обороны приглашает принять участие в экологической акции

27 сентября 2018     42
Музей героической обороны приглашает принять участие в экологической акции

С 1 по 7 октября 2018 г. на территории Мемориального комплекса «Малахов курган» пройдет экологическая акция, организованная Государственным музеем героической обороны и освобождения Севастополя.

Октябрь 2018 года объявлен Правительством г. Севастополя месяцем чистоты и благоустройства. Самое время проявить свою гражданскую позицию в деле поддержания, сохранения и приумножения красоты одной из главных достопримечательностей города-героя – Малахова кургана.

Мемориальный комплекс, олицетворяющий подвиг воинов, героически защищавших Севастополь во время двух оборон, является не только священным историческим местом, но и любимым местом отдыха жителей города.

Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя приглашает общественные и молодежные организации, предприятия, учебные заведения и просто людей с активной жизненной позицией принять участие в экологической акции. Ваша поддержка и помощь очень важна для нашего учреждения! 
Ме
Желающих принять участие в акции просим заблаговременно определить дату и количество участников и записаться по телефону: +7 (8692) 222-111 или +7 (8692) 222-111 (доб. 104).

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