«Музей для всех!» – Всероссийская акция, приуроченная к Международному дню инвалидов в Херсонесе

7 декабря 2018     76
«Музей для всех!» - Всероссийская акция, приуроченная к Международному дню инвалидов в Херсонесе

4 декабря Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» присоединился ко Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!», в рамках которой сотрудники музея-заповедника провели встречу со слабовидящими и слепыми людьми, их семьями.

Особые посетители — члены «Всероссийского общества слепых», а именно читатели Отдела для незрячих и слабовидящих ЦБС им. Л.Н.Толстого и члены общественной организации «Белая трость» — стали участниками экскурсии по раскопкам древнего города. На выставке под открытым небом они смогли прикоснуться к каменным предметам, отражающим разные периоды истории Херсонеса.

Продолжилось общение в библиотеке музея, где гостям было предложено ознакомиться с культурой жителей Херсонеса на примере копий и фрагментов различных древних предметов: сосудов, керамики, древних монет и др. С интересом особые посетители слушали звуки древних инструментов.

Закончилась акция в Саду миниатюр, где гости музея смогли прикоснуться к макетам — реконструкциям античных и средневековых зданий и сооружений, которые были открыты в ходе раскопок на территории Херсонесского городища.

Было также презентовано первое издание знаменитой Присяги граждан Херсонеса на языке Брайля. Благодаря экскурсантам Присяга была прочитана и все смогли убедиться в верности изложения текста на рельефно-точечном языке. Данное издание отныне будет храниться в Античной экспозиции музея-заповедника и сделает уникальный памятник более доступным для лиц с ограниченными возможностями зрения.

«Музей для всех!» – это Всероссийская инклюзивная акция, в рамках которой музеи-участники со всей страны проводят мероприятия для посетителей с инвалидностью, их семей, друзей и всех желающих. Задача акции — привлечь внимание широкой общественности к значимости равноправного участия всех людей в культурной жизни.

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