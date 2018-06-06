Музей-заповедник «Херсонес Таврический» получил награду в рамках фестиваля «Интермузей – 2018»

31 мая в Москве состоялось награждение журналистской премией «Автограф», учрежденной Союзом музеев России. Лауреатом единственной номинации, в которой ежегодно награждаются не журналисты, а наиболее информационно открытые музеи страны, в 2018 году стал Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический».

Президент Союза музеев России, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский вручил директору Херсонесского музея Светлане Мельниковой диплом и памятный знак.

Награждение состоялось в рамках Международного фестиваля «Интермузей — 2018», который проходит в эти дни в Москве на ВДНХ.

Напомним, музей-заповедник вошел в рейтинг информационного присутствия музеев по итогам 2017 года, составленный компанией «Медиалогия», где занял 11-ю строчку.