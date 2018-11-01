Севастопольский музей героической обороны и Государственный музей-усадьба «Архангельское» подписали соглашение о сотрудничестве

30 октября 2018 года директор ФГБУК «Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя» Николай Мусиенко и директор ФГБУК «Государственный музей-усадьба «Архангельское» Вадим Задорожный подписали Соглашение о сотрудничестве. В рамках настоящего Соглашения предусмотрено активное взаимодействие музеев, в том числе установление организационных и информационных связей, участие в совместных проектах, подготовка и проведение совместных мероприятий.

Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя одним из приоритетных направлений своей деятельности считает развитие музейного сотрудничества. В современную эпоху музейное взаимодействие особенно важно для успешной деятельности учреждений культуры, поскольку обогащает и расширяет внутреннюю музейную жизнь, способствует созданию и успешной реализации совместных, в том числе инновационных проектов.

Директор музея-усадьбы «Архангельское» Вадим Задорожный передал в дар Государственному музею героической обороны и освобождения Севастополя прекрасно изданную двухтомную монографию о русском генерале, знаменитом военном инженере графе Эдуарде Ивановиче Тотлебене, герое севастопольской обороны. Николай Мусиенко сделал ответный подарок: несколько книг по истории Севастополя, а также наборы открыток с видами Малахова кургана – новые издания Музея героической обороны и освобождения Севастополя.