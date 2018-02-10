Музей «Херсонес Таврический» занял 11 место в рейтинге музеев России

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг музеев России за 2017 год. Первые строчки рейтинга заняли Исаакиевский собор, Третьяковская галерея и Государственный Эрмитаж. Также в первую десятку упоминаний в СМИ вошли Государственный музей истории искусств им. Пушкина, Русский музей, музей-заповедник «Московский Кремль», Государственный исторический музей, музей-заповедник «Царицыно», мультимедиа «Арт Музей» и Центральный дом художника.

Херсонесский музей получил медиаиндекс 58 210,5 и занял 11 строчку, опередив такие ведущие музеи страны, как музей-заповедник «Казанский Кремль», Музей Победы, Московский музей современного искусства, Еврейский музей и центр толерантности, Государственный Дарвиновский музей, музей-заповедник «Петергоф», музей-усадьба «Ясная Поляна», музей-заповедник «Сталинградская битва» и музей Мирового океана.

Компания «Медиалогия» регулярно публикует рейтинги цитируемости СМИ и медиаактивности персон и компаний. Рейтинг «МедиаИндекс» — это показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании и бренда.