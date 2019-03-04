Музею героической обороны была передана в дар картина «Даша Севастопольская»

1 марта 2019 года в Культурно-выставочном центре Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя в дар Музею была передана картина «Даша Севастопольская», которую нарисовали участники Молодежного историко-культурного фестиваля «Истории достоинства. От Владимира – до Владимира» – учащиеся художественной школы из Евпатории. В Севастополь картину привезли сами юные художники и их педагоги, а также куратор Молодежного фестиваля депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Светлана Савченко.

На церемонии передачи в дар картины присутствовали депутат Государственной Думы Дмитрий Белик, директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко, сотрудники Музея и представители СМИ.

Светлана Савченко поздравила всех присутствующих с началом празднования пятилетия Русской Весны – воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, подчеркнула символичность передачи картины в первый день весны. А также отметила, что ребята сделали очень важный и правильный выбор исторического персонажа для своей совместной работы, ведь Даша Севастопольская – это одна из тех замечательных героинь, которые навсегда вошли в историю нашей страны. Светлана Борисовна поблагодарила Музей и депутата Государственной Думы Дмитрия Белика за активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

В своем выступлении Дмитрий Белик напомнил о событиях в Севастополе 23 февраля 2014 года, вошедшего в историю как День Народной Воли, а также выразил признательность Музею за систематическую организацию новых интересных выставок.

Директор Музея Николай Мусиенко отметил важность совместных усилий в добрых, созидательных делах и пригласил евпаторийских школьников принять участие в музейных мероприятиях, посвященных 75-летию со дня освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков: в историко-патриотическом фестивале «Знамена Победы», который пройдет 5 мая на Сапун-горе, а также в продолжающемся музейном конкурсе рисунков для учащихся 5-11 классов «75 лет Севастопольской Победе».

Юные художники и педагоги тепло поблагодарили организаторов мероприятия, по окончании которого для гостей провели экскурсию по музейным объектам.

Картину «Даша Севастопольская» и другие лучшие работы участников историко-культурного фестиваля «Истории достоинства. От Владимира – до Владимира» все желающие могут увидеть в Культурно-выставочном центре Музея (ул. Ленина, 35).

Вход свободный.