Музыкальная сказка «Жил-был волк» в СЦКиИ

16 ноября 2017     412
Музыкальная сказка «Жил-был волк» в СЦКиИ

17 ноября в 13:00 Севастопольский центр культуры и искусства (ул. Ленина, 25) и Государственный академический музыкальный театр Республики Крым представляют детскую музыкальную сказку «Жил-был волк».

Музыкальная сказка создана по известной пьесе замечательного крымского драматурга и поэта Владимира Орлова «Золотой Цыпленок». Юным зрителям расскажут о том, как Лиса и Волк пытались украсть Курочку Рябу, чтобы получать от неё золотые яйца. Но Волк потерял свою добычу и пришлось ему самому высиживать сворованное яйцо.

Это добрая, лирическая, нежная и волнующая история о трогательной и необычной любви Волка к маленькому Цыпленку. «Как приятно, если ты кому-то нужен, Если нужен ты кому-нибудь!», – эта песенка Волка является основной идеей сказки.

Продолжительность спектакля 50 мин

Стоимость билетов от 200 до 350 рублей.

Билеты можно приобрести в кассе центра: +7 (8692)54 32 24
Заказ билетов: +7 978 783 14 77

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