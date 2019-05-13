Театрализованная музыкально-поэтическая программа «Защитницы Севастополя»

13 мая 2019     84
Театрализованная музыкально-поэтическая программа «Защитницы Севастополя»

6 мая в преддверии празднования Дня Победы для старшеклассников образовательного центра «Бухта Казачья» в Культурно-информационном центре прошло мероприятие, посвященное женщинам на войне – театрализованная музыкально-поэтическая программа «Защитницы Севастополя».

Женщины грозных 40-х годов спасали мир. Они, защищая Родину, шли в бой с оружием в руках, сражались с врагом в небе, перевязывали и выносили с поля боя раненых, стояли у станка, рыли окопы, пахали, сеяли, растили детей. В один день мир женщин разделился на прошлое-то, что было еще вчера-последний школьный звонок, новое платье к выпускному балу, первая любовь, мечты о будущем — и война. То, что называлось войной, обрушилось прежде всего необходимостью выбора. И выбор между жизнью и смертью для многих из них оказался простым, как дыхание.

Участники театральной студии «А-ФИШкА» и театральной студии «Город С» , облаченные в гимнастерки, вели рассказ от имени защитниц Севастополя: командира пулеметного расчета Нины Ониловой, снайпера Людмилы Павличенко, санинструктора Марии Байды. Особый эмоциональный фон композиции придавали душевные и трогательные  песни «Катюша», «Песни наших отцов»,  «Журавли» в блестящем  исполнении солиста КИЦ Вячеслава Музыченко.

На самой страшной войне ХХ века женщине пришлось стать солдатом. Она не только спасала, перевязывала раненых, но и стреляла, подрывала мосты, ходила в разведку. Все тяготы войны легли на хрупкие женские плечи. Юными девочками, со школьной скамьи уходили они на войну, чтобы вернуться с победой или кануть в бессмертие. Список героических женщин, воевавших за наш город можно продолжать бесконечно. Трудно найти слова, достойные того подвига, что они совершили. Судьбы их не измерить привычной мерой, и жить им вечно в благодарной памяти потомков.

 
Отдел информации КИЦ
Фото Татьяны Мельниковой


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