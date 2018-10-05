Мультимедийные экспозиции обновленного Херсонеса пополнятся научными трудами ведущих итальянских и российских учёных

5 октября 2018     41
Мультимедийные экспозиции обновленного Херсонеса пополнятся научными трудами ведущих итальянских и российских учёных

3 октября на территории Севастопольского филиала МГУ им. Ломоносова ведущие итальянские и российские ученые из университетов Москвы, Генуи и Турина представили сборник научных материалов об истории Причерноморья и двухтомник «История Крыма», которые будут использованы при подготовке научных справок и дополнений в мультимедийные стенды расположенные в зоне завершения реконструкции музея «Херсонес Таврический».

Презентация состоялась в рамках 4-х недельной образовательной программы «Россия – Моя история», подготовленной фондом «Моя история» и Патриаршим советом по культуре в партнерстве с Московским государственным университетом.

Авторы сборника Альфонсо Ассини, Энрико Бассо и Лаура Баллетто рассказали о своем вкладе в научный аппарат издания, новейший двухтомник «Истории Крыма», который состоит из пяти подразделов и охватывает историю крымской земли от эпохи палеолита до наших дней.

В ближайшее время данные материалы станут доступны для посетителей музея-заповедника «Херсонес Таврический»: ими дополнят мультимедийные стенды, расположенные на территории древнего города. Благодаря научному консультированию ученых, слушатели экскурсий узнают самую актуальную и достоверную информацию об истории Крымского полуострова.

Международные эксперты высоко оценили изменения, которые произошли в Херсонесе в рамках программы сохранения и восстановления культурного наследия заповедника и выразили надежду на то, что история пребывания итальянцев на крымской земле найдет свой интерес у посетителей Севастополя и других мест Крыма.

«Специалисты фонда поддержки гуманитарных наук «Моя История» не только справились с поставленной задачей грандиозной реконструкции, но и смогли соединить в единое пространство прошлое и настоящее, гармонично интегрировав мультимедийные технологии в ландшафты древнего города» – сообщили участники итальянской делегации.

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