Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Театральный Олимп» прошла в КИЦ

Под звуки фанфар в КИЦ приветствовали участников и победителей конкурса «Театральный Олимп», посвященного Международному Дню театра и Году Театра в России. Конкурс проходил в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» по направлению «Театр — детям».

За 4 дня конкурса в нем приняли участие 7 театральных студий, детско-юношеские клубы, средние школы, севастопольские колледжи, 80 юных артистов. От имени устроителя конкурса, куратора федерального проекта «Культура малой Родины», председателя Севастопольского отделения российского творческого Союза работников культуры, директора КИЦ Татьяны Зениной прозвучали слова благодарности в адрес участников конкурса, педагогов, которые их подготовили, и родителей. По мнению членов жюри, заслуженных артистов России, Украины, известных журналистов и актеров, «это были волшебные дни, наполненные встречами с литературными героями, яркими эмоциями и ожиданием новых театральных открытий». Для участников конкурса эти дни запомнятся мастер-классами от ведущих мастеров севастопольской сцены и приятным ожиданием церемонии награждения. И вот это событие настало.

Дипломы участников конкурса «Театральный Олимп», посвященного Году Театра в России, были вручены всем без исключения артистам.

Награды в номинации «Малая театральная форма» вручал главный режиссер Театра имени Кукол Артем Макеев. Дипломом 3 степени была награждена театральная студия «Грация» Дома офицеров флота под руководством Елены Дадыкиной и Ольги Огребы. Диплом 2 степени получила театральная студия «Игра» Севастопольского центра культуры и искусств под руководством Кристины Прислоновой. Дипломом 1 степени была отмечена театральная студия «Чердак» ДОФа под руководством Татьяны Павленко. Специальными дипломами жюри были отмечены Сестры Астаховы, Евангелина и Елизавета, «за лучшую постановку музыкального театра» , проект «8692», руководитель Ольга Панкратова, студия СОШ №14 под руководством Ирины Бобровой и Ирины Плескачевой — «За лучшее пластическое решение», студия «Игра» и ее руководитель Прислонова Кристина — «За лучший актерский ансамбль».

Награды в номинации «Поэтическая строка» участникам конкурса вручал руководитель Рыжего театра Олег Рыжий. В этой номинации Диплом 3 степени достался Дарье Кушнерук, Яросвету Фомину и Виктории Гарбариной. Диплом 2 степени получили Василиса Фортуна и 1 степени- Любовь Химченко. Специальным дипломом «За лучшее прочтение басни» был награжден Мироненко Валерий.

Награды в номинации «Баллады, поэмы» вручала представитель руководства Культурно-информационного центра Татьяна Янгольд. Дипломом 3 степени был награжден Александр Чихоцкий, Дипломы 2 степени получили Синельник Анна и Спинова Арина, Дипломом 1 степени была награждена Панкина Милена.

Награды в номинации «Монолог» достались лучшим из лучших. Диплом 3 степени получил Фоменко Александр, диплом 2 степени достался Таранову Ярославу, Диплом 1 степени принял Карабанов Владислав.

Гран-при конкурса «Театральный Олимп» по праву получила самое яркое театральное явление конкурса Евангелина Астахова за монолог «Папина дочка», прожив за пять минут на сцене целую жизнь, с раннего детства до глубокой старости.

В церемонии награждения участников и победителей конкурса приняла участие Елена Варминская, член регионального общественного совета федерального проекта «Культура малой Родины». Севастопольский Театр Юного Зрителя под руководством Андрея Маймусова является участником этого уникального проекта. На церемонии состоялось вручение пригласительных билетов на премьерную постановку ТЮЗа «Агата возвращается домой». Эта постановка стала общим подарком руководства ТЮЗа и партии «Единая Россия» всем участникам конкурса.



Отдел информации КИЦ

Фото Екатерины Мокрецовой