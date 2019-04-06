На сайте премии «Хрустальный компас» началось Интернет-голосование

Голосование определит победителя в номинации «Признание общественности».

Оставить свой голос можно будет до 30 апреля. Пользователи смогут выбрать любое количество проектов, но только один раз в сутки. На победу в премии претендуют заявки прошедшие квалификационный отбор.

В этом году на соискание «географического Оскара» выдвинуто 556 проектов и достижений! Заявки на участие поступили из 6 стран мира, включая Францию, США, Казахстан, Кыргызстан и Республику Беларусь и 71 региона России.

Из российских регионов наиболее активными стали Кемеровская область (40 заявок), Москва (37 заявок), Краснодарский край (36), Воронежская область (28) и впервые в списке регионов Новгородская область. Таким образом, участниками премии стали все субъекты РФ.

Напомним, что национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года. Это престижная международная награда в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. За время проведения на соискание «географического Оскара» было выдвинуто 2087 проектов и достижений из 36 стран мира и всех 85 регионов России. В специальной номинации «Признание общественности», где победителя определяют путем интернет-голосования, приняло участие порядка 1,6 млн человек.

Премия проводится под эгидой Русского географического общества и ПАО «Газпром». Организаторы: Краснодарское региональное отделение Русского географического общества и корпоративная ассоциация «Газпром на Кубани».



Проголосовать – rus-compass.ru