На улице Нефёдова почтят память первых жертв Великой Отечественной войны

На улице Нефёдова (бывшей Подгорной) почтят память первых жертв Великой Отечественной войны. Акция посвящается 77-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

22 июня 2018 г. Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя совместно с региональным отделением Российского военно-исторического общества в г. Севастополе проводит акцию «Свеча Памяти». Приглашаем жителей и гостей города-героя принять участие в памятном мероприятии.

Есть страницы в истории нашей страны, которые забыть невозможно. К ним относится Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Севастополь одним из первых принял на себя удар фашистской авиации 22 июня 1941 года. В 3:13 утра – за 45 минут до нападения немецко-фашистских войск на Советский Союз – на фарватер Главной базы Черноморского флота посыпались магнитно-акустические мины. Одна из них упала не в воду, а на дом по улице Подгорной (ныне Нефёдова). От взрыва мины погиб 21 человек, а 136 получили ранения.

У памятного знака первым жертвам войны, установленного на месте, где когда-то находился взорванный миной дом, участники акции почтят память погибших, зажгут поминальные свечи.

Мы помним, какой ценой досталась нам Великая Победа. Очень важно, чтобы эта память о беспримерном мужестве и стойкости, самоотверженности и патриотизме нашего народа осталась в сердцах будущих поколений.

Место проведения: ул. Нефёдова, у памятника первым жертвам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Начало акции: 22 июня 2018 г. в. 03:00

С собой можно приносить цветы. Памятные свечи предоставляет Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя.