На улице Нефёдова почтят память первых жертв Великой Отечественной войны

21 июня 2018     136
На улице Нефёдова почтят память первых жертв Великой Отечественной войны

На улице Нефёдова (бывшей Подгорной) почтят память первых жертв Великой Отечественной войны. Акция посвящается 77-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

22 июня 2018 г. Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя совместно с региональным отделением Российского военно-исторического общества в г. Севастополе проводит акцию «Свеча Памяти». Приглашаем жителей и гостей города-героя принять участие в памятном мероприятии. 

Есть страницы в истории нашей страны, которые забыть невозможно. К ним относится Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Севастополь одним из первых принял на себя удар фашистской авиации 22 июня 1941 года. В 3:13 утра – за 45 минут до нападения немецко-фашистских войск на Советский Союз – на фарватер Главной базы Черноморского флота посыпались магнитно-акустические мины. Одна из них упала не в воду, а на дом по улице Подгорной (ныне Нефёдова). От взрыва мины погиб 21 человек, а 136 получили ранения. 
У памятного знака первым жертвам войны, установленного на месте, где когда-то находился взорванный миной дом, участники акции почтят память погибших, зажгут поминальные свечи.
Мы помним, какой ценой досталась нам Великая Победа. Очень важно, чтобы эта память о беспримерном мужестве и стойкости, самоотверженности и патриотизме нашего народа осталась в сердцах будущих поколений.

Место проведения: ул. Нефёдова, у памятника первым жертвам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Начало акции: 22 июня 2018 г. в. 03:00

С собой можно приносить цветы. Памятные свечи предоставляет Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя.

Метки: , , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике И ещё...


Музей-заповедник «Херсонес Таврический» получил награду в рамках фестиваля «Интермузей - 2018» Музей-заповедник «Херсонес Таврический» получил награду в рамках фестиваля «Интермузей – 2018»

31 мая в Москве состоялось награждение журналистской премией «Автограф», учрежденной Союзом музеев России. Лауреатом единственной номинации, в которой ежегодно награждаются не журналисты, а наиболее информационно открытые музеи страны, в 2018 году стал Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический». Президент Союза музеев России, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский вручил директору Херсонесского музея Светлане Мельниковой диплом и памятный знак…. читать »

Всероссийский молодёжный проект «Культурный патруль» Всероссийский молодёжный проект «Культурный патруль»

Человек трепетно относится к месту, где он родился. Дом, улица, район – именно здесь хранятся наши самые дорогие воспоминания. Каждый помнит, где располагается любимый дом, красивый памятник или другое историческое место, которые создают уникальный образ родного города. Вместе с тем, мы часто сталкиваемся с проблемой утраты первоначального облика памятников истории и культуры. Поэтому важно систематически… читать »

Знакомства с городами России. Телемост «Севастополь – Выборг» Знакомства с городами России. Телемост «Севастополь – Выборг»

Уже 5 лет работает в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара совместный проект библиотеки и Севастопольской детской морской флотилии им. Н.Г. Кузнецова «Исторический клуб морских путешествий». «Путешествуем» мы с объединениями юнг, юнг – историков, юнг флота, судомехаников и связистов, которые раз в неделю обязательно приходят в библиотеку, чтобы открыть для себя очередную страничку из… читать »

Гений севастопольской обороны. Мероприятия к 200-летию со Дня рождения генерала Э.И. Тотлебена Гений севастопольской обороны. Мероприятия к 200-летию со Дня рождения генерала Э.И. Тотлебена

20 мая 2018 г. Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя совместно с Региональным отделением Российского военно-исторического общества в г. Севастополе проводит комплекс мероприятий, посвященных 200-летию со Дня рождения выдающегося фортификатора, гения инженерной обороны Севастополя во время Крымской войны 1853 – 1856 гг. генерала Э.И. Тотлебена. Граф Эдуард Иванович Тотлебен (1818 – 1884), российский военачальник,… читать »

Всероссийская акция «Ночь музеев 2018» в Крошицкого Всероссийская акция «Ночь музеев 2018» в Крошицкого

Севастопольский художественный музей им. М.П. Крошицкого принимает участие в Международной Всероссийской акции «Ночь музеев 2018». Акция пройдёт 19 мая с 18 до 23 часов.   Севастопольский художественный музей в седьмой раз участвует в Международной акции «Ночь музеев». На этот раз разработка программы акции происходила в параллели с более значимым для музея событием – подготовке к… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info