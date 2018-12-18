Новый год в Музее – традиционные новогодние мероприятия в музеях Севастополя

15 декабря 2018     154
Новый год в Музее - традиционные новогодние мероприятия в музеях Севастополя

С 19 декабря 2018 г. Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя начинает проводить традиционные новогодние мероприятия. Весёлый калейдоскоп праздничных занятий и утренников наверняка придётся по душе и детям, и взрослым.

Музейные игровые занятия «Страница истории: Новый год в осажденном Севастополе» будут проводиться в Доме-музее севастопольского подполья. Сотрудники Музея расскажут ребятам о подвигах подпольщиков и о том, что даже в тяжелые годы Великой Отечественной войны севастопольские дети верили в зимнюю сказку и в чудо. На игровом занятии дети своими руками сделают новогодние игрушки, какие, возможно, мастерили их сверстники в годы войны.

Игровые занятия «Новогоднее путешествие по Малахову кургану» состоятся на территории Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854–1855 гг., 1941–1944 гг. «Малахов курган». Главными персонажами занятий станут Дед Мороз, Баба-Яга, русский солдат и матрос. Задания, с которыми предстоит справиться ребятам, связаны со знанием истории Первой обороны Севастополя в годы Крымской войны, её героев, а также знаниями морских терминов и семафорной азбуки.

В Культурно-выставочном центре пройдут новогодние мероприятия «Хорошее настроение от Деда Мороза!». Ребята примут участие в играх, викторинах, послушают песни и, конечно же, встанут в хоровод. А в мастерской Деда Мороза дети, а может, и взрослые, своими руками сделают интересные новогодние сувениры, которые смогут подарить друзьям или родителям.

От всей души поздравляем всех севастопольцев и гостей нашего города с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть сбудутся все ваши заветные мечты! Пусть в ваших домах всегда живут счастье, вера, надежда и любовь! С праздником вас!
Музейные игровые занятия стартуют 19 декабря 2018 года и продлятся до начала января 2019 года.

На все вопросы по приобретению билетов, о расписании и продолжительности занятий мы ответим с понедельника по пятницу с 09.00 и до 18.00 по телефону: +7(988)360-63-85

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