Новый клип Леонида Агутина «Самба» — признание в любви Севастополю

В середине августа уходящего года состоялась премьера нового клипа российского певца Леонида Агутина «Самба». Съемки проходили в Севастополе с участием севастопольских и крымских артистов. Настоящим украшением клипа стали виды «неоправданно нарядного» Севастополя, как называют его в песне. Мы предлагаем вам познакомиться с историей создания этой работы.

Это маленькое музыкальное произведение наполнено солнечным светом, упоительным ощущением севастопольского лета с его соленым вкусом моря в легком сочетании с красным терпким вином. Это самба!

Совсем простенькая мелодрама о юной любви и чистой дружбе является совместной работой популярного российского исполнителя и участника телепроекта «Голос–5» Уилли Кея, который написал и исполнил испанскую часть песни.

Песня по-испански ритмична, динамична и наполнена какой-то ностальгической, умиляющей и щемящей радостью. Тем более, что сюжет… Впрочем, об этом мы поинтересовались у исполнительницы одной из ролей — актрисы севастопольской театральной мастерской «Плей» Екатерины Прилепской.

По ее словам, все началось с приглашения на кастинг, где артистам объяснили, что съемки пройдут в ресторане «На рейде».

Собственно весь период съемок для них ограничился примерно четырьмя часами.

— Съемочная команда работала очень профессионально — режиссер, операторы, костюмеры… Среди нас были артисты из Севастополя и Симферополя. Хотя съемку всех эпизодов мы не наблюдали, но сюжет поняли. Это история любви и дружбы трех молодых и красивых друзей, — рассказала Е.Прилепская.

Так вот, клип о том, что матрос срочной службы убегает с корабля в самоволку, чтобы встретиться со своими детскими товарищами. Им так весело втроем, что, потеряв головы от счастья, они гуляют, что называется, от души. На последний трешник и еще несколько монет все трое идут в ресторан, где их встречает недовольная официантка, роль которой как раз и исполнила Е.Прилепская.

Официантки советских ресторанов умели удивительно точно распознавать солидных клиентов, к числу которых наших друзей точно никак не отнести. Да и заказали они на троих три жареных карася и лимонад. Зато у одного из парней была с собой гитара, и, играя на ней, он тронул душу взрослого состоятельного посетителя, который щедро расплатился с гитаристом за его песни.

На эти деньги ребята продолжили гулять по полной, заказав еду, фрукты и красное вино. Уже на закате все трое оказались на берегу моря, откуда беглеца и увел военный патруль.

Но и это еще не конец истории.

Но не будем пересказывать весь клип до самого финала. Скажем лишь, что этот самый финал оказался неожиданным, трогательным и чуть подернутым нежной грустью уходящего лета.

Как рассказала Е.Прилепская, сам процесс съемок оказался очень увлекательным. Конечно, далеко не все, что было снято, вошло в кадр. Зато реквизиторы для правдоподобности разрешили участникам массовых сцен взаправду есть ресторанную еду, что была у них на столе, и это, понятно, весьма оживило съемки.

— С нескрываемым интересом на нас поглядывали настоящие посетители ресторана с верхней площадки. Многие просто спускались вниз или наблюдали через перила второго этажа за происходящим, что не только не мешало артистам, но даже подзаводило их. Тем более, что при съемках клипа тишина на площадке вовсе не обязательна, — продолжила Е.Прилепская.

Остается сказать о том, что новый клип — еще один искренний комплимент и признание в любви Севастополю. И, кстати, как выяснилось, зажигательная самба ему очень идет.

«Самба. На берегу ансамбль.

Но убегу ли я? Вряд ли!

В этот неоправданно нарядный город,

Что неизменно молод…»

Источник: «Севастопольская газета»

Щербакова Евгения